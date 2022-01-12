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社會 社會焦點 保障人權

從加拿大進口「毒郵包」8次　通訊行老闆、員工被起訴

▲桃園地檢署指揮大園警分局，去年8月持搜索票搜查林姓與周姓男子住處，查獲2人自國外進口藏有大麻、安毒與K他命等毒品闖海關，總計至少有18次之多。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園地檢署指揮大園警分局，去年8月持搜索票搜查林姓與周姓男子住處，查獲2人自國外進口藏有大麻、安毒與K他命等毒品闖海關，總計至少有18次之多。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓男子夥同周姓男子自2020年11月至2021年2月間，透過不詳姓名之加拿大籍男子艾伯特（譯音）自加國進口含有安非他命、K他命與大麻等郵包，委託國際快遞公司運輸至台灣，再由周男到收件地址附近領取郵包，以此成功領取8次之多，桃檢指揮警方於去年8月與9月分持搜索票搜索，查獲林、周2人並拘提到案，林、周到案後，林男坦承犯案，周則否認犯行，桃檢偵結依運送二、三級毒品與私運管制物品進口等罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，33歲的林姓男子與29歲的周姓男子為販賣加密手機之老闆與員工關係，2人自2020年11月至2021年2月為止，透過年籍不詳知加拿大有人艾伯特（譯音）自加拿大運輸第二級、第三級毒品，其運作模式由林男與艾伯特商妥運輸毒品之品項、數量，周男則負責提供基隆地區之收件人、地址等資料給林男，並由周負責收取暗藏毒品之郵包。

檢警查出，林周等人陸續從加拿大溫哥華將裝有亞甲基雙氧甲基安非他命（MDMA）、K他命與大麻之毒郵包運輸至台灣，並由周成功領取共計8次之多。林男並於2020年12月至2021年1月間在北市南京東路與八德路附近，在車上收取由周男將銷售毒品所得約50餘萬元之對價不法所得，林男再抽取15萬元之報酬，再將其餘金額在北市某處，交付給艾伯特委託姓名不詳女子收取，再以匯款方式轉交艾伯特。

後來台北關務署台北關稽查郵包後發現郵包內容物為二級毒品安非他命、大麻與三級毒品K他命，經查為荷蘭國際快遞公司寄送，報請桃園地檢署偵辦，桃檢指揮大園警分局於去年8月3日下午，持搜索票在林男手機內發現毒品郵包申報單與寄件資料內所留之手機門號卡等證物。同年9月9四再持搜索票對周男搜查並拘提到案。

檢方複訊時，林男坦承犯案，但周男卻否認犯行，檢方根據證人證詞，證明周男是扣案之手機內傳送毒品訊息之人，另有財政部關務署台北關出示之進口快遞貨物簡易申報單與毒品等證物、法務部調查局檢驗郵包暗藏含有大麻等毒品之事實，荷蘭國際快遞公司提供郵件簽收表、郵件收件人等資料與大園警分局提供搜索扣押紀錄與查扣手機等佐證，檢方偵結依運送第二、三級毒品與私運管制物品進口等罪嫌將林、周2人提起公訴。

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