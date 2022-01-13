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社會 社會焦點 保障人權

2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害！賣片的驚見教職人員

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲檢警破獲國內2大偷拍論壇，15名偷拍分享者獲利達3000萬元遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台灣近年許多偷拍嫌犯落網後，多自稱有個人癖好，其實很可能都是上傳網路販售牟利，檢警聯手破獲台灣2大偷拍論壇，涉嫌從2012年起，上架超過20萬部影片，再以附上被害人生活資訊等方式，吸引會員付費選購，獲利3千萬元，至少287名成年、未成年女性受害，販售影片的還有教職人員，台北地檢署13日依《兒少性剝削》等罪起訴陳紹瑋、王星澤等15人。

起訴指出，綽號「老馬」的不詳男子原本在美國租設網域空間，架設了A論壇，刊登「本家私房菜」、「台灣私房菜」、「烹飪視訊」等各式帖子，販售偷拍影片及照片給付費會員，如果會員有自己的影片要分享，也可上架販售，成為「自售者」，賣片獲利與論壇拆帳。

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲辦案人員查出287名女子受害，但這只是冰山一角，「太多被害黑數仍在暗夜哭泣」。（示意圖／pixabay）

2015年間，原本在A論壇活躍的「交流者」陳紹偉、王星澤等人，因不滿分潤方式，決定另起爐灶，再架設了B論壇，並仿效會員組織架構，自行蒐集或者尋找各類「自首者」，網羅找校園、廁所、裙底、性交易等各類偷拍影片販售。

由於A、B論壇組織都十分嚴謹，不只是成為付費會員才能買片，銷售好的特殊影片還要花更多錢才能取得，而且論壇有專人製作浮水印標籤，一發現影片外流，可立刻察覺違規會員並封鎖帳號，加上論壇文章多是簡體字，又用人民幣進行交易，支付方式也絕不經過台灣管道，不但隱密性高，也讓人誤以為是境外非法網站。

直到2021年間，有論壇成員冒險把偷影片外流到telgram等通訊軟體群組，不少受害人驚覺遭偷拍，各自提告或透過立委舉發，台北地檢署主任檢察官鍾曉亞、檢察官林岫璁分別指揮刑事局電偵大隊、台北市警婦幼隊等單位發動多波搜索約談。

▲房事,啪啪,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲被害人成日擔心受怕，連接到警方通知製作筆錄都懷疑是不肖人士騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

檢警追查發現，A論壇付費會員4898人，後起的B論壇也有800多人，2個論壇合計上傳了超過20萬部偷拍影片，提供影片的除了先前就已經被抓到專拍校園廁所的張子彥，還有從事教職的林清安等多人，不法獲利共約3000萬元，北檢13日分2案起訴2論壇共15名被告涉嫌兒少性剝削、個資法、妨害秘密、組織犯罪等罪，請求法院從重量刑、沒收不法所得，並持續追查「老馬」等共犯。

辦案人員特別指出，目前已辨識出的287名成年、未成年被害女子，只是冰山一角，「太多的被害黑數仍在暗夜哭泣」，但是被害人都害怕遭受異樣眼光，甚至警方製作同時會在偷拍影片甚至接到檢警通知製作筆錄，都懷疑是不肖人士騷擾而拒絕，因此呼籲被害人勇於出面指認。

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