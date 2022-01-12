蕾神再出神槌「備案不報案」　律師建議王力宏出這招探視小孩

▲李靚蕾沉寂多天後再發文，抨擊王力宏探視孩子時把孩子嚇哭了。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

記者劉昌松／台北報導

藝人王力宏與李靚蕾因探視孩子再起糾紛，李靚蕾控訴王力宏把孩子嚇哭了，還為此到派出所備案。對此，律師鄭秀惠表示，若李靚蕾聲明屬實，可向法院聲請保護令，保護自己和孩子。另一方面，針對王力宏方面主張探視孩子受阻，律師鄭光婷則建議，可向法院提出親權暫時處分，請法官裁准探視時間與方式。律師們都建議大人為保護孩子盡最大努力。

蕾神11日深夜po文，敘述王力宏帶著陌生男子去探視孩子，「一直用力搖門，還好我們有鎖門」，「孩子們，目睹了這一切，嚇哭了」，還指控王力宏試圖說服未曝光的孩子到樓下讓媒體拍攝，引爆與王力宏離婚程序中第2波戰火。

律師鄭秀惠表示，無論2人的離婚程序目前在何處進行，依照《家庭暴力防治法》第11條規定，相關爭議事發的台北地院有管轄權，而如果李靚蕾公開聲明內容屬實，男方行為可能構成對家庭成員實施「身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為」，李可以為了自己或未成年子女的利益，向法院聲請定男方對未成年子女會面交往之時間、地點及方式。

▲律師建議王力宏和李靚蕾自保的法律途徑同時要為孩子最大利益盡力。（圖／翻攝Instagram／李靚蕾、王力宏）

不過法院審核保護令，可能會依職權調查證據，必要時還可以隔別訊問雙方以及相關人士，不一定能立刻核發，律師鄭秀惠指出，如果真的有急迫危險狀況，法院也會在聲請的4小時內核發緊急保護令，不過核發的前提都是法院認為聲請人主張是真實的。

另外針對王力宏方面回應表示「一心一意只想看到孩子」，並希望「不要阻撓探視」，律師鄭光婷認為，依照目前雙方劍拔弩張的情勢，王力宏可以考慮向法院提出親權訴訟，並附帶聲請暫時狀態處分，爭取與孩子見面的時間。

鄭光婷律師解釋，父母各自對孩子擁有獨立的親權，各有照顧探視的權利義務，若受到干擾，可向法院聲請暫時處分，譬如要求李靜蕾兩周一次，讓王力宏與孩子相處，當然實務上也曾有人直接聲請要對造「交付子女」，但這可能變成另一方未來探視受阻，法院裁准機率不高，而且除非有急迫性、必要性，否則法院通常不會在親權訴訟本訴提出之前，就對暫時處分做出准駁。

李靚蕾11日深夜再度PO出長文，控訴王力宏帶著3名男子硬闖吾疆，不但猛力搖門、還要求她拆除家中監視器；針對網友質疑若王力宏真的騷擾，為何不直接報案？李靚蕾當下也回擊「我有報警」。

稍早警方回應，證實李靚蕾雖然有致電大安分局新生南路派出所所長，但卻只是諮詢，並未正式完成報案手續。經媒體報導後，李靚蕾今下午再出招，委託管家持她簽名委任書前往派出所正式備案，但目前尚未正式提告；據悉，管家強調備案用意是要警方留下王力宏騷擾紀錄，作為女方未來離婚官司訴訟的佐證。

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