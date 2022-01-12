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刪Q祭品「200份雞排」　國民黨副發言人挨告行賄不起訴

▲罷瑤執行長楊植斗。（圖／羅智強辦公室提供）

▲國民黨副發言人楊植斗被控在刪Q罷免案中涉嫌行賄不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國民黨副發言人楊植斗去年10月間，台中第二選區前立委陳柏惟罷免案關鍵時刻，在臉書發祭品文，若刪Q通過，「我再發200份雞排」，結果被民眾檢舉涉嫌行賄，違反《選罷法》，但台北地檢署調查認為，楊並沒有要人一定要罷免票，且應該沒有台中人會為了雞排到台北，12日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

楊植斗曾任國民黨市議員羅智強、王鴻薇助理，日前宣布接棒參選台北市大安文山區市議員，2021年間，民進黨台北市黨部爆發「趙介佑之亂」，當時國策顧問黃承國被爆有黑道背景後辭任，楊植斗為此發放200份雞排，並圖文並茂的挺刪Q。

▲▼楊植斗支持罷免陳柏惟的刪Q祭品200雞排。（圖／翻攝臉書）

▲楊植斗的刪Q祭品文。（圖／翻攝臉書）

楊植斗在臉書上貼文：「陳柏惟被罷免，我再發200份雞排」，「今天下午，我在大安文山區的交界處發放200份雞排，慶祝黑道國策顧問黃承國下台。」「若刪Q通過，比照辦理，我也會在大安區丶文山區 #各發雞排100份，屆時歡迎大家一起來慶祝」。

有網友檢舉楊植斗這篇祭品文，已經涉及違反《公職人員選舉與罷免法》中，對有投票權人期約行求賄賂罪，檢察官則認為，楊植斗的發文沒有限定領雞排的人，一定要是台中第二選區民眾，或者一定要投罷免票，客觀上未達到行求期約，而在主觀上，發雞排的地方在台北，很難想像台中有投票權人會特地北上領雞排，因此認為楊植斗行賄罪嫌不足。

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