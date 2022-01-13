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偷拍論壇內幕曝！「約砲高手」用這招騙女伴　海撈再裝無辜求下架

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲國內2大偷拍論壇不但審核會員嚴格，彼此還會為挖角「自售者」提供偷拍片上傳。（圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

檢警破獲國內2大偷拍論壇，發現論壇之間其實競爭激烈，除了挖角「自售者」取得獨家影片，還用浮水印彼此區隔片源，更有偷拍被告佯裝被害女子提出檢舉，迫使對手下架影片，為躲避查緝，使用斷電就自動刪檔的NAS硬碟，企圖滅證，所幸辦案人員機警察覺，順利扣下犯罪事證。

台北地檢署指揮刑事局、台北市婦幼隊偵辦A、B論壇販售20萬部偷拍影片案，發現2論壇為了「永續經營」，使出各種花招，包括註冊免費、但只能看到發文帖子，要看觀看影片必須付錢外，還採實名制審核，會員必須親自拿著身分證拍照認證，而且所有交易都使用人民幣，透過支付寶、泰達幣管道付費，避免查緝。

▲▼駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲想看偷拍片，會員除了繳錢還要自拍手持身分證照片。（示意圖／Pexels）

而為了確保論壇的隱密性，以及影片獨有利益，付費會員取得的影片，一律被打上各會員專屬代碼的論壇浮水印，如果發生外流，除立即封鎖相關帳號，這名會員也會擔心先前的實名制認證，害自己惹禍上身，不過2論壇彼此仍不時互派臥底，打探彼此影片更新狀況。

其中，遊走2個論壇賣片牟利的「自售者」郭柏宏，擅長在網路上約砲、引誘性交易，然後以「不拍硬不起來」等理由拍攝做愛過程，然後在女方眼前刪除檔案，但實際上影片已經同步上傳雲端，郭再把影片分別散佈到論壇上供會員購買，每次上萬元的性交易，因為偷拍販售後，可連本帶利賺回好幾倍。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲郭男每次花上萬元性交易再將偷拍影片上傳論壇，可賺回好幾倍的販售利益。（示意圖／pixabay）

誇張的是，由於2論壇都不希望曝光，如果有遭偷拍被害人親自或透過管道申訴，論壇都會無條件直接下架影片，郭男竟然會假冒被害人，向民間公益團體申訴受害，藉此將特定影片下架，同時再進一步打探，自己「被偷拍」的案子偵辦進度，事後還在通訊軟體上，訕笑民間團體好騙。

直到檢警2021年9月展開偵辦，郭男還企圖抗拒搜索約談，警方在他的手機內，發現雲端檔案一個一個逐漸消失，驚覺郭男使用的儲存裝置是依拔掉插頭就開始刪檔，趕緊補救還原，但他仍矢口否認犯行，檢察官痛批郭男「對司法權行使之蔑視昭然若揭」，請求法院除了判刑之外，最少要科罰300萬元，以示懲儆。

療癒！紓壓！心訣大公開

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