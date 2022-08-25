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露背辣照被PO「當腳踏車讓我騎」爆紅　正妹告男粉盜圖吞敗原因曝

飛輪,健身房,腳踏車。（圖／達志／示意圖）

▲徐姓男子盜用黃姓正妹夜騎背影照PO網，還留言回覆網友「何不直接當腳踏車讓我騎」。（示意圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

金門1名徐姓男子去年盜用北市1位黃姓正妹的夜騎背影照，冒稱正妹本尊在網路論壇以《今天約騎沒約跑》為題PO文，聲稱有「底迪（弟弟的諧音）」看到背影就尖叫，還自豪「說女生騷就像男生被說色一樣，有時候是一種誇獎」、「你何不直接當腳踏車讓我騎呢？」結果被起底送辦，不過台北地院審理認為背影照看不出是誰，將徐男所涉《個人資料保護法》判無罪，徐男被控涉犯加重誹謗罪嫌因女方撤告而獲判公訴不受理，可上訴。

本案黃姓正妹在臉書有不少追蹤粉絲，去年（2021年）7月1日，她在臉書上傳1張自己穿著露背運動服，和朋友在台北河濱公園夜Ubike的背影照，加註「暑假來了！#要好好消毒#小心騎車喔」等文字，隱私設定僅限朋友觀看。

不料這張體態勻稱的清新照片，同月6日就被人用來在網路論壇Dcard西斯版PO文，引起不少人關注，標題為《今天約騎沒約跑》，內容聲稱「悶在家太久了，晚上好姊妹約出來騎腳踏車，利用這段時間比較沒人約的時間透透氣，騎到一半有兩個應該是去散步的底迪，一直在那邊尖叫，一看就知道是太無聊在鬧，所以連頭都沒有轉。」。

PO文還稱「正經一點來要賴，看得順眼聊得來的，搞不好還可以讓我無聊時，有人聊色色滿足一下呢。以下一定有人報名可以，不過，跟一個連矮胖都不知道的陌生人聊，還真燃不起我的fu」，「琳琳」還回覆網友討論「你何不直接當腳踏車讓我騎呢？」「說女生騷就像男生被說色一樣，有時候是一種誇獎」等語。

由於PO文帳號暱稱「琳琳」，不認識的網友還以為是本尊PO文，但黃女的朋友馬上就認出這張背影照主角，黃女得知被盜用照片，委託律師提告，檢警查出「琳琳」真實身分是住在金門的徐男，是追蹤黃女的臉友之一，因而看得到這張照片得以盜用，但2人互不認識。

雙方調解不成，檢察官認為徐男盜用照片，讓網友誤認是黃女本人PO文，以致損害黃女社會及人格評價，起訴徐男涉犯《個人資料保護法》與加重誹謗罪嫌。

徐男到案坦承盜圖假冒女方本尊PO文，但辯稱只是1張背影照，不屬於「個資」，PO文和留言都沒提到女方任何資訊。法官審理認為，本案背影照只見1位背對鏡頭的女子在河濱公園車道騎腳踏車，完全法辨識容貌特徵，徐男PO文所用帳號、暱稱及PO文內容、留言，都看不出女方個資，一般人無法認出影中人是誰

法官認定欠缺證據證明徐男藉本案PO文獲得任何利益，或損害女方任何利益，不符合《個資法》處罰要件，此部份判徐男無罪，至於徐男所涉加重誹謗罪嫌，因女方已撤告，法官因此判決公訴不受理，可上訴。

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