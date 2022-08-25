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1000種台東藍！分享專屬自己的台東色彩　抽5星酒店住宿券

▲▼台東正募集1000種台東藍，邀請民眾透過照片發揮獨特的色彩視角，分享屬於自己的台東藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東正募集1000種台東藍，邀請民眾透過照片發揮獨特的色彩視角，分享屬於自己的台東藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「有一種顏色，叫做台東藍」！台東縣正在募集1000種台東藍，邀請在地鄉親、外縣市朋友透過照片發揮獨特的色彩視角，分享屬於自己的台東藍，傳達對於色彩中理性與感性的獨特見解，也匯聚彼此對於當地特色底蘊的深層情感。

台東不再複製西部縣市的發展模式，不求爆量、不求速效，走出屬於自己的路，由外而內、逐步成為世界一流的城市。珍惜台東、愛上台東的人越來越多，「台東藍」就像每個人對於台東的第一印象，透亮的藍天與湛藍深邃的太平洋，是台東獨有的城市顏色、更是人與人之間的色彩記憶，代表著台東得天獨厚的地理環境，更是文化縮影與生活寄託。

▲▼台東正募集1000種台東藍，邀請民眾透過照片發揮獨特的色彩視角，分享屬於自己的台東藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

進一步解讀「台東藍」，展現在最美星空、國際熱氣球、光雕音樂會、杉原灣東浪嘉年華等特色，展現在慢生活、觀光經濟、永續環境、安心醫療、希望教育、南島原民文化等用心，照顧每一位縣民，成為現代人理想生活的典範國際幸福城市，成為一個無法被複製的生活品牌，吸引人們東漂，在此定居生活、樂活度假、放鬆深呼吸！

▲▼台東正募集1000種台東藍，邀請民眾透過照片發揮獨特的色彩視角，分享屬於自己的台東藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

活動邀約大家從9種「台東藍」主題濾鏡中選擇青空藍、藝文藍、安心藍、杉原藍、希望藍、南島原色、漫步藍、星夜藍、幸福藍標題，上傳屬於自己的台東藍照片、寫下照片主題，展示於活動網站照片牆中，並且下載圖片公開分享至個人社群平台（FB或IG），輸入指定「Hashtag #我的台東藍」，並於9月30日23點59分前上傳完成，就有機會抽中台東桂田喜來登飯店、台東趣陶漫遊等住宿卷等多項好禮，上傳越多，得獎機會越高！大家還能透過活動網站的「漫步台東藍」尋找自己的作品、欣賞別人上傳的台東藍美照！

活動網址(https://www.taitungblue.tw)，歡迎大家一起來綻放、秀出自己的「台東藍」。

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