農漁畜產品保鮮升級！政院砸126億建「冷鏈不斷鏈」　明年底前完成

▲政府推動冷鏈建設。（圖／農委會提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌裁示，農委會已全面盤點全國農、畜產及水產各地生產情形，並規劃各地所需之冷鏈建設，在農產品運輸的過程中導入「冷鏈」體系，從生產端運送到消費端都可以維持在低溫環境，兩年預計投入126億元，全國同步建置區域物流中心、升級批發市場及提升產地冷鏈基礎設施，並展現效率提前於112年前完成，確保農產品品質，有效延長保鮮，降低損耗，提高農民收益。

在農糧產品部分，農委會表示，預計於屏東及桃園建立旗艦物流中心，提升外銷競爭力；新建區域冷鏈物流中心，提升區域處理量能；輔導5處蒸熱及低溫檢疫處理場域設備升級，帶動外銷鮮果產業鏈發展；強化北中南各地區果菜及花卉批發市場冷鏈系統，確保品質；並協助具外銷潛力、易產銷失衡等品項之農民團體及農企業150處健全冷鏈設施，建立全程冷鏈貯運示範模式。

在漁產品部分，農委會指出，經全面盤點北、中、南及東各區之產業概況，適地適性規劃全國冷鏈物流設施，在產地推動建置初級及區域加工、冷凍設備，在消費地則提升冷鏈物流體系，搭配區域物流中心強化產業鏈的區塊形成，全國同步推動，從生產端啟動改善，並延伸至運銷及消費端，完備全國漁業冷鏈系統，促使整體產業鏈升級，建構具競爭力之養殖產業，並進一步在民生物資儲量上，協助提升糧食自給率，以我國水產養殖部分取代進口水產品，強化養殖漁業對外競爭力。

在畜產品部分，農委會說明，推動建立畜禽產品冷鏈物流體系，規劃於嘉義縣朴子市肉品市場設立豬肉屠宰加工旗艦物流中心，建構具HACCP驗證及出口導向之現代化肉品供應體鏈，另外分別於桃園、雲林建立消費型及產地型區域肉品屠宰物流中心，以及改善升級10處肉品市場及家禽市場設施設備，並協助農企業及農民團體升級屠宰分切、加工冷鏈等設施，建立畜禽肉品全程冷鏈不斷鏈之示範模式，增加國產肉品儲存及調節量能，進而穩定市場供需。

農委會強調，已積極在全國各地同步全面推動，透過與各部會、地方政府及產業團體等各界公私力合作，協助產業導入冷鏈技術、設施及人才等，健全產銷結構，做到全程不斷鏈體系，提升產季處理量能，降低運輸過程的耗損，也強化國際市場競爭力，讓農民的收益更穩定，也增加戰備量能，提升全國人民的糧食安全。