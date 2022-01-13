　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農漁畜產品保鮮升級！政院砸126億建「冷鏈不斷鏈」　明年底前完成

▲▼政府推動冷鏈。（圖／農委會提供）

▲政府推動冷鏈建設。（圖／農委會提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌裁示，農委會已全面盤點全國農、畜產及水產各地生產情形，並規劃各地所需之冷鏈建設，在農產品運輸的過程中導入「冷鏈」體系，從生產端運送到消費端都可以維持在低溫環境，兩年預計投入126億元，全國同步建置區域物流中心、升級批發市場及提升產地冷鏈基礎設施，並展現效率提前於112年前完成，確保農產品品質，有效延長保鮮，降低損耗，提高農民收益。

在農糧產品部分，農委會表示，預計於屏東及桃園建立旗艦物流中心，提升外銷競爭力；新建區域冷鏈物流中心，提升區域處理量能；輔導5處蒸熱及低溫檢疫處理場域設備升級，帶動外銷鮮果產業鏈發展；強化北中南各地區果菜及花卉批發市場冷鏈系統，確保品質；並協助具外銷潛力、易產銷失衡等品項之農民團體及農企業150處健全冷鏈設施，建立全程冷鏈貯運示範模式。

▲▼政府推動冷鏈。（圖／農委會提供）

在漁產品部分，農委會指出，經全面盤點北、中、南及東各區之產業概況，適地適性規劃全國冷鏈物流設施，在產地推動建置初級及區域加工、冷凍設備，在消費地則提升冷鏈物流體系，搭配區域物流中心強化產業鏈的區塊形成，全國同步推動，從生產端啟動改善，並延伸至運銷及消費端，完備全國漁業冷鏈系統，促使整體產業鏈升級，建構具競爭力之養殖產業，並進一步在民生物資儲量上，協助提升糧食自給率，以我國水產養殖部分取代進口水產品，強化養殖漁業對外競爭力。

▲▼政府推動冷鏈。（圖／農委會提供）

在畜產品部分，農委會說明，推動建立畜禽產品冷鏈物流體系，規劃於嘉義縣朴子市肉品市場設立豬肉屠宰加工旗艦物流中心，建構具HACCP驗證及出口導向之現代化肉品供應體鏈，另外分別於桃園、雲林建立消費型及產地型區域肉品屠宰物流中心，以及改善升級10處肉品市場及家禽市場設施設備，並協助農企業及農民團體升級屠宰分切、加工冷鏈等設施，建立畜禽肉品全程冷鏈不斷鏈之示範模式，增加國產肉品儲存及調節量能，進而穩定市場供需。

農委會強調，已積極在全國各地同步全面推動，透過與各部會、地方政府及產業團體等各界公私力合作，協助產業導入冷鏈技術、設施及人才等，健全產銷結構，做到全程不斷鏈體系，提升產季處理量能，降低運輸過程的耗損，也強化國際市場競爭力，讓農民的收益更穩定，也增加戰備量能，提升全國人民的糧食安全。

▲▼政府推動冷鏈。（圖／農委會提供）

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
Omicron都輕症不用怕？　路透揭「6大染疫後果」
快訊／駐美代表處+3人確診　累計16人染疫
「王爸爸寫的詩」遭起底！　王力宏花1800元買讚
快訊／李靚蕾與王力宏離婚協議內容　首度曝光
快訊／宜蘭縣府爆弊案！　林姿妙住家官邸遭搜索
落地確診一大堆「陰性證明假的」？　醫3點推測解答
快訊／今4航班再+14人確診！　陽性率最高12.2%
快訊／嘉義市驚傳槍響！男「頭部中彈」陳屍停車場
2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害！賣片還是教職人員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批莊瑞雄「與魔鬼共舞」失言　縣議員要求道歉：屏東人不是魔鬼

駐美代表處+3、累計16人確診　外交部：症狀輕微或無症狀

參選新竹市長？　羅秉成：過去沒選舉這一站，未來也不會有

蔡英文赴嘉義慰問F-16V失聯飛官家屬　掌握軍方搜救進度

精障犯殺人「檢察機關需協助就醫」　《精神衛生法》修法重點一次看

李眉蓁假論文被起訴低調回應　國民黨要送考紀會恐影響議員提名

確診者擅自關病房抽風設備　柯文哲：社會上什麼奇奇怪怪的人都有

景美醫院打流感變高端　柯文哲：醫療處置錯誤死亡「比車禍死的多」

就任主席100天！朱立倫頭寮謁陵　盼國民黨改革讓民眾有所感

「遊民、社工、八大行業」下週造冊打第三劑　柯文哲：遊民無法控制

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

批莊瑞雄「與魔鬼共舞」失言　縣議員要求道歉：屏東人不是魔鬼

駐美代表處+3、累計16人確診　外交部：症狀輕微或無症狀

參選新竹市長？　羅秉成：過去沒選舉這一站，未來也不會有

蔡英文赴嘉義慰問F-16V失聯飛官家屬　掌握軍方搜救進度

精障犯殺人「檢察機關需協助就醫」　《精神衛生法》修法重點一次看

李眉蓁假論文被起訴低調回應　國民黨要送考紀會恐影響議員提名

確診者擅自關病房抽風設備　柯文哲：社會上什麼奇奇怪怪的人都有

景美醫院打流感變高端　柯文哲：醫療處置錯誤死亡「比車禍死的多」

就任主席100天！朱立倫頭寮謁陵　盼國民黨改革讓民眾有所感

「遊民、社工、八大行業」下週造冊打第三劑　柯文哲：遊民無法控制

蕾神重錘「大陸網軍真實價碼」曝光！　王力宏打疫苗也要買按讚

Suzuki全新三代目SX4歐洲開賣　台灣可望今年下半年上市

她目睹閨蜜「秒傳自拍」給男友！鐵證影片曝光　網友力挺：太低級

韓妞最想擁有「貓系長相」！比Jennie、宋智雅更圈粉的是她

批莊瑞雄「與魔鬼共舞」失言　縣議員要求道歉：屏東人不是魔鬼

76公斤鬥牛犬突然發獸性！　72歲阿嬤「幫女兒顧孫女」被撕咬慘死

重燃街頭、KO一切！西門町「快打旋風：對決塗鴉」吸引路人搶拍　經典IP融合年輕元素創造生命力

陸船越界！海巡廣播斥「不要再蛇行」強勢登檢　逮3船員PCR出爐

「打第3劑不如感染Omicron？」醫曝終結病毒唯一可能

亞洲首個同志「無血緣收養家庭」登記！揭開同婚專法不平等

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

18公分「月光權杖悠遊卡」限時不限量開賣

快訊／《菸防法》拍板了！禁電子煙　購菸年齡提高到20歲

仁愛醫院爆護理師確診　聯醫：掌握中

快訊／「加熱菸」準備開放了！《菸防法》納管　審查健康風險評估

北市聯醫2院護理師染疫　患者擅自關抽風

F-16V墜海　搜救隊疑發現外套

沈富雄：打第三劑不如直接染Omicron

快訊／顏寬恒敗選隔天　發言人自爆：收到法院傳票

北市3院內感染　柯：遲早會有破口

于北辰稱跟林靜儀國家觀念相近　「華獨、台灣獨立本質是相同的」

行政院今公布菸防法修正案　禁電子煙

民進黨通過直轄市長徵召辦法　六都「點將錄」一次看！　

相愛32年天人永隔　龐建國「戀上主播」專情到老

更多熱門

相關新聞

BNT冷鏈運送難度高！陳時中曝「配送計畫」　

BNT冷鏈運送難度高！陳時中曝「配送計畫」　

BNT即將來台，指揮中心指揮官陳時中今說明疫苗冷鏈，同意未來以攝氏2到8度的冷鏈車配送疫苗至各縣市，此外為確保疫苗有效，不排除讓偏遠校區學生到其他地方接種。

疫苗載運助攻！　華航冷鏈物流較去年大漲逾200%

疫苗載運助攻！　華航冷鏈物流較去年大漲逾200%

快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

黃偉哲爭取設農產冷鏈物流中心　蘇貞昌同意補助

黃偉哲爭取設農產冷鏈物流中心　蘇貞昌同意補助

日本提供台灣AZ疫苗　謝長廷曝曾想過代表處「冰箱冷藏」可省百萬

日本提供台灣AZ疫苗　謝長廷曝曾想過代表處「冰箱冷藏」可省百萬

關鍵字：

冷鏈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面