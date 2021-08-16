疫苗載運助攻！　華航冷鏈物流較去年大漲逾200%

▲中華航空統計，今年一月至七月間，承載溫控貨櫃數量相較去年同期增加220%。（圖／中華航空提供）

記者許維寧／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，中華航空數次承接台灣自購疫苗載運任務，也成功爭取到轉口疫苗商機，隨全球貨運需求提升，冷鏈物流也翻倍成長。華航統計，今年一月至七月間，承載溫控貨櫃數量相較去年同期增加 220 %，且下半年西方國家陸續解封、海轉空效應應可持續發酵，前景看俏。

華航為台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證CEIV航空公司，今年已多次自盧森堡、荷蘭阿姆斯特丹、泰國曼谷、美國孟菲斯等地，運回台灣所需的莫德納及AZ疫苗，並協助載運其他國家訂購的疫苗自台灣轉運至目的地，執行全球新冠疫苗運輸的重要工作。

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根據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，華航承載貨運量持續成長，2020年承運155萬噸貨物，較2019年成長12.8 %，國際航空貨運量全球排名躍升至第5。在國際酬載貨物延噸公里（FRTK）方面，華航2020年載貨量6317百萬延噸公里，較前一年成長18.4%，全球排名第10，貨量增長幅度也是前十大業者之最。華航全新引進3架777F貨機，加上原有 18架747F貨機，以21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力。

華航說，下半年持續以貨運為重心，21架貨機搭配客機腹艙運載貨郵，爭取急貨及貨運加班機、包機需求。歐美及澳洲市場即將邁入傳統旺季、西方國家陸續解封，以及各國持續推動刺激經濟方案氛圍下，需求面看好，海轉空效應仍將持續發酵，推升航空貨運運價可望維持高檔，雖然疫情仍然嚴峻，但下半年整體營運情況將樂觀可期。

華航全球相關場站員工及代理商都定期接受溫控貨物操作訓練，為特定疫苗或藥品提供穩定、安全的溫度環境，監控冷鏈運送每個階段醫藥品所需維持的溫度，並執行溫控貨櫃採最後裝載、優先卸載及進倉。航程期間貨艙全程溫控，力求疫苗或藥品以最高品質抵達目的地。

▲華航協助載運國內自購疫苗外，也協助他國疫苗轉運。（圖／中華航空提供）