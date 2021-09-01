BNT冷鏈運送難度高！陳時中曝「配送計畫」　偏鄉生未必在校內打

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

BNT即將來台，指揮中心指揮官陳時中今說明疫苗冷鏈，同意未來以攝氏2到8度的冷鏈車配送疫苗至各縣市，此外為確保疫苗有效，不排除讓偏遠校區學生到其他地方接種。

BNT疫苗對存儲環境要求高，據仿單資料，BNT需維持在-90°C至-60°C超低溫冷凍保存，才能維持6個月效期，若轉置到2~8°C冷藏設備保存，疫苗效期將大幅下滑剩1個月，而當BNT疫苗離開2至8度的冷藏條件，需在6小時內完成接種，否則將面臨報廢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如何確保疫苗進入校園施打後仍然有效，陳時中在今（1日）記者會中表示，如果是偏遠學校，不排除會把學生載出來接種等方法，大致上教育部都有做適當安排。

工研院曾研發出用於冷凍食品的蓄冷片與蓄冷箱，可低達零下50度，是否可用於疫苗冷鏈，陳時中表示，BNT疫苗需要零下70至80度，-50°C仍然不夠，且冷鏈溫度、穩定性等都需要嚴密審查，符合資格才能用於冷鏈。

至於指揮中心同意負責冷鏈運輸的外商裕利，以攝氏2到8度的冷鏈車把疫苗運送至各縣市，陳時中解釋，相關研究顯示，疫苗維持在2~8°C仍能維持一個月的效期，相較過去研究僅能維持五日，「要求沒那麼嚴苛，就可以讓更多地方來施打」。

陳時中昨指出，首批BNT到貨量大概是90幾萬。根據消息人士透露，原訂今晚抵台、載運BNT疫苗的盧森堡國際貨運航空CV7962班機因故延遲，推估該航班最快明（2日）清晨才會飛抵桃園國際機場。

指揮中心公布規劃，本批疫苗將優先提供給12~17歲學生優先造冊於校園接種，其餘開放民眾於預約平台意願登記，並優先提供18~22歲民眾預約。