拒診孕婦害流產　西安兩醫院被罰「停業整頓3個月」

▲孕婦被拒入院，在門外苦等兩小時後大出血流產，西安官員多日後才鞠躬道歉。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

西安去年12月緊急封城，但配套措施嚴重不足，導致有孕婦因核酸檢測問題被拒入院不幸流產，以及心臟患者被拒診身亡的憾事。西安衛健委13日宣布，西安兩間醫院未將「人民至上，生命至上」貫徹到醫療救治工作中，導致延誤急危患者搶救和診治，即起停業整頓3個月，期滿整改合格後才能重新開診。

西安衛健委表示，本輪疫情發生後，西安高新醫院、西安國際醫學中心醫院未能將「人民至上，生命至上」貫徹落實到醫療救治工作中，責任意識淡薄，未履行救死扶傷職責，未落實首診負責和急危重症患者搶救等醫療質量管理核心製度，導致延誤急危患者搶救和診治，引發社會輿論廣泛關注，社會影響惡劣。

西安衛健委指出，經研究，對西安高新醫院、西安國際醫學中心醫院作出以下處理意見：

一、 西安高新醫院處理意見

1.停業整頓3個月，期滿整改合格後重新開診；2.給予警告；3.責成西安高新醫院追究醫院負責人責任，總經理停職，免去門診部主任、產科主任、醫務部副主任職務；4.全市通報批評，約談該院主要負責人，並責成該院做好患者及家屬安撫工作。

二、西安國際醫學中心醫院處理意見

1.停業整頓3個月，期滿整改合格後重新開診；2.給予警告；3.責成西安國際醫學中心醫院追究醫院負責人責任，免去醫院法人代表、董事長職務，主管副院長停職，門診部護士長停職；4.全市通報批評，約談該院主要負責人，並責成該院做好家屬安撫工作。

西安衛健委強調，兩所醫院停業時間從即日起，期滿整改合格後重新開診。為了做好轄區廣大市民群眾的醫療保障服務，西安市衛生健康委員會制定了《高新區兩所醫院停診期間保障群眾正常就醫工作方案》，採取系列措施保障群眾就醫需求。