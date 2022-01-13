老媽交代買「歐阿」　兒提一袋鮮蚵回家真相揭曉笑翻

記者黃翊婷／綜合報導

不同地區講話口音會有些許差異，一名網友12日在臉書PO文抱怨，媽媽交代幫忙買「歐阿」，他去菜市場買了一袋鮮蚵回家，結果媽媽要的竟然是芋頭，讓他超級傻眼，「我就是芋頭、蚵仔、烏鴉一律（唸）『歐阿』啦！」

▲原PO以為媽媽要買的是鮮蚵，結果竟然是芋頭。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，媽媽12日用台語請他幫忙買「歐阿」，他到菜市場貨比三家，經過嚴格挑選，終於買到一袋肥美的鮮蚵，結果到家之後，媽媽一看才改口用國語說，「是芋頭，芋頭知道嗎？」

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發現買錯東西的原PO當下也很無奈，這才決定上網抱怨一下，「我就是芋頭、蚵仔、烏鴉一律（唸）『歐阿』啦！晚餐拿來煮火鍋。」

其他網友看完原PO與媽媽之間的可愛誤會，紛紛留言調侃，「最後直接笑死，哈哈哈」、「50年前我也遇到同樣問題，根本分不清楚」、「鮮蚵比芋頭貴多了，媽媽別嫌啊」、「還有耳朵、鼻子和湯圓的台語也是，咬字要正確才不會聽錯」。

還有網友解釋，其實原PO的媽媽說「歐阿」也沒有錯，「我們鄉下台語真的都講『歐阿』，不過，彼此之間都知道在講什麼」、「我高雄海口人，芋頭跟蚵的發音真的一樣」、「我台北人也是，沒聽過蚵仔唸『ㄜˊㄚˋ』的」。