賊連偷2次只拿廁所1物「舊換新」　老闆開燈傻眼：一顆才幾十塊

記者黃翊婷／綜合報導

做生意遇到這樣的「小偷」到底該怎麼辦？一名餐廳老闆在臉書PO文抱怨，有人連續2次跑來他店裡的廁所偷燈泡，而且還會拿舊燈泡來換新的，讓他超級傻眼。其他網友也紛紛留言表示太扯，「偷衛生紙也就算了，還偷換燈泡？真是垃圾鬼升級版」、「第一次聽到，有人拿舊燈泡去餐廳調換的」。

▲原PO經營的餐廳遭小偷，對方竟然特地帶著舊燈泡來換廁所裡的新燈泡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，家中是經營餐飲業的，沒想到最近遭小偷，偷的東西竟然是廁所的燈泡，「一顆也才幾十塊，還偷換2次，舊的來換新的，有監視器你知道嗎？有錄到廁所（燈）光顏色不一樣你知道嗎？真想公布你」。

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其他網友看完文章紛紛留言表示，「離譜，拜託公布一下」、「偷衛生紙也就算了，還偷換燈泡？真是垃圾鬼升級版」、「第一次聽到，有人拿舊燈泡去餐廳調換的」、「要過年了，真的什麼東西都看得到，剛剛才看一個菜被偷還跳過豆芽菜的」。

也有不少過來人分享自己遇到的類似狀況，「社區公共空間的燈泡都會被偷拔，換成舊的或壞的，最好更換不到一星期的燈泡會變超暗啦」、「我住的大樓一樓是停車場，看過鄰居踩著別人的汽車車頂拔長條燈管，看到我也沒停止動作，拔下來之後就裝在他汽車的位置上方」、「有遇過偷遙控器電池的，清楚錄到口袋裡拿廢電池來換」。