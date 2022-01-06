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好友無痛存錢半年攢10萬　他照做5天鈔票全沒「身上好重」

記者黃翊婷／綜合報導

親戚朋友之間多少都會分享一些理財小撇步，一名網友5日在臉書PO文聲稱，朋友的無痛存錢法是「買東西都用鈔票」，半年內存了10萬元，結果他試了5天就把鈔票用光，而且身上一堆零錢超級重，「我照做了，但是我懷疑他騙我。」

存錢,豬公,存錢,硬幣。（圖／記者許雅綿攝）

▲原PO嘗試朋友推薦的存錢法，照做5天就覺得零錢太多、太重。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，一位很要好的兄弟教他一招無痛存錢法，對方靠這招改變習慣，半年內不知不覺存了10萬元，免投資、無風險還很簡單，就是買東西都用鈔票，例如買30元的飲料，剩下的70元就存起來，買110元的便當，剩下的90元就存起來。

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「我照做了，但是我懷疑他騙我。」原PO半開玩笑表示，才嘗試5天而已他就沒有鈔票可以用了，「王X蛋！是不知道身上帶著一堆零錢很重嗎？」

其他網友看完原PO的抱怨紛紛留言表示，「那要鈔票夠多才能這樣存，不然到月底還是會花到這些零錢」、「這招我試過，1年存了30公斤的零錢，超重」、「我也是這樣，每天用鈔票去買，零錢就存起來」；也有過來人說，自己以前也是用這個方法，存到一定數量再拿去銀行，但行員算出來的金額跟自己算出來的不一定相符，因為有可能拿到假幣，所以現在都不存硬幣了。

還有不少網友分享自己的存錢法，「我只要有50元硬幣就投入豬公，1年可以養肥1隻，大約4萬元」、「可以用3個戶頭存錢，第1個只進不出，每個月固定存，不能有提款卡；第2個急用錢，只有急用時才能拿出來；第3個，隨時可領的生活費」。

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