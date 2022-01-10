人夫領年終想買洗碗機　老婆秒拒絕「會害孩子變廢物」

記者黃翊婷／綜合報導

農曆春節將近，許多人已經規劃好如果領到年終要怎麼使用。一名人夫9日在臉書PO文表示，想拿年終買洗碗機，但被老婆阻止，理由是「這樣會害孩子變成連洗碗都不會的廢物」，讓他忍不住在心中吐槽乾脆回歸原始生活算了。

▲老婆認為不用買洗碗機，理由卻讓原PO覺得很傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，平時在家是老婆負責煮飯，他和孩子負責洗碗，最近剛好在規劃年終獎金的用途，如果有領到，他想拿來買洗碗機，結果老婆說不行，理由是「這樣會害孩子變成連洗碗都不會的廢物」。

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原PO無奈地說，之前想買掃地機器人，老婆也是用一樣的理由打槍，「奇怪，那為什麼不乾脆衣服拿去河邊手洗，用大灶煮飯、燒水洗澡，回歸原始生活算了？時代在變，用些方便家電省下時間享受生活不香嗎？」

這篇文章公開不到一天，引來超過1200名網友留言討論，有人支持原PO老婆的觀點並表示，「（老婆）觀念正確，會做家事的小孩通常比較懂事」、「科技雖然好，但基本的還是要會，萬一以後洗碗機壞了，小孩也不會洗碗，到時候誰要來打理小孩的生活？父母總不能一直幫忙，這樣小孩真的會變成廢物」。

另一派人則力挺原PO買下去，「自己的年終，覺得有需要就買」、「洗碗機是家庭的必備單品」；還有一名人妻留言分享個人經驗，「之前想買洗碗機、烘衣機，老公說買了我們會變廢物，結果前陣子被我強制購買後，根本覺得相見恨晚」。