「確診就跟感冒一樣」　旅荷蘭台灣人納悶：為何這麼恐慌？

▲旅居荷蘭的台灣人納悶，為什麼台灣人對於疫情這麼恐慌 。（圖／指揮中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

Omicron疫情正式攻進台灣，全民都在嚴防社區擴散，避免去年的3級警戒噩夢再度重演，對此一位旅居荷蘭的台灣人，就在PTT發文直言，感到很納悶，因為確診就跟感冒一樣，為什麼只有台灣這麼恐慌。此文一出引發正反雙方兩極化的看法論戰。

原PO發文表示，一直很納悶，台灣在怕啥，荷蘭雖然疫苗普及率高 每天確診破萬，鄰近法國一天20萬，重點是大家都還是可以互相到彼此的國家，也沒篩檢，荷蘭路上行人也不戴口罩，大家還不是活的很好？只要不要重症死掉就好。

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▲荷蘭人連口罩都不怎麼喜歡戴。（圖／路透）



原PO說，周遭三個朋友得了，也就是在家躺、休息、多喝水，完全沒去醫院，然後14天快篩沒事，就繼續上班了，味覺也沒有喪失，14天後去慢跑也沒比較喘，代表肺部應該是沒什麼影響，「現在就是共存啦，因為不可能清零」。

原PO認為，歐洲崇尚自由、人權，光政府要求戴口罩他們就很反感了，有的還是一樣不戴，不然就是戴了整個鼻子露出了，根本沒戴跟沒戴一樣，可惜酒駕就不知道為什麼不會像戴口罩一樣。

▲荷蘭人不但對病毒不感到恐慌，還爆發反封城示威。（圖／路透社）



對此有人認同原PO的想法表示，「同意，政府好像很害怕確診」、「就線上恐慌仔一堆啊」、「一開始想維持清0神話，就註定這結果了」、「奴、怕死、愛面子」、「台灣老闆不能接受員工在家躺14天」、「清零沒意義，來個+1就好像世界末日一樣」。

但是也有人反對原PO的想法表示，「有人被病毒感染死掉，你有要負責嗎？」、「台灣經濟那麼好不就是因為沒什麼確診病例」、「開放與病毒共存，有症狀的人增多，醫療資源負荷加重，醫院擠爆之後有人來不及排到床位或獲得治療死亡你比較高興嗎？」、「奴屁？沒人知道這種病毒會帶來什麼後遺症好嗎？」、「疫情這麼嚴重就是這些人害的，臺灣守得那麼好，結果歐豬一直煉毒進化版本，那是自私不是自由」。

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