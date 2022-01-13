　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「確診就跟感冒一樣」　旅荷蘭台灣人納悶：為何這麼恐慌？

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

▲旅居荷蘭的台灣人納悶，為什麼台灣人對於疫情這麼恐慌 。（圖／指揮中心提供）

 記者林彥臣／綜合報導

Omicron疫情正式攻進台灣，全民都在嚴防社區擴散，避免去年的3級警戒噩夢再度重演，對此一位旅居荷蘭的台灣人，就在PTT發文直言，感到很納悶，因為確診就跟感冒一樣，為什麼只有台灣這麼恐慌。此文一出引發正反雙方兩極化的看法論戰。

原PO發文表示，一直很納悶，台灣在怕啥，荷蘭雖然疫苗普及率高 每天確診破萬，鄰近法國一天20萬，重點是大家都還是可以互相到彼此的國家，也沒篩檢，荷蘭路上行人也不戴口罩，大家還不是活的很好？只要不要重症死掉就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼歐洲反封城示威，荷蘭。（圖／路透）

▲荷蘭人連口罩都不怎麼喜歡戴。（圖／路透）

原PO說，周遭三個朋友得了，也就是在家躺、休息、多喝水，完全沒去醫院，然後14天快篩沒事，就繼續上班了，味覺也沒有喪失，14天後去慢跑也沒比較喘，代表肺部應該是沒什麼影響，「現在就是共存啦，因為不可能清零」。

原PO認為，歐洲崇尚自由、人權，光政府要求戴口罩他們就很反感了，有的還是一樣不戴，不然就是戴了整個鼻子露出了，根本沒戴跟沒戴一樣，可惜酒駕就不知道為什麼不會像戴口罩一樣。

▲▼荷蘭鹿特丹有抗議群眾點燃自行車與摩托車。（圖／路透社）

▲荷蘭人不但對病毒不感到恐慌，還爆發反封城示威。（圖／路透社）

對此有人認同原PO的想法表示，「同意，政府好像很害怕確診」、「就線上恐慌仔一堆啊」、「一開始想維持清0神話，就註定這結果了」、「奴、怕死、愛面子」、「台灣老闆不能接受員工在家躺14天」、「清零沒意義，來個+1就好像世界末日一樣」。

但是也有人反對原PO的想法表示，「有人被病毒感染死掉，你有要負責嗎？」、「台灣經濟那麼好不就是因為沒什麼確診病例」、「開放與病毒共存，有症狀的人增多，醫療資源負荷加重，醫院擠爆之後有人來不及排到床位或獲得治療死亡你比較高興嗎？」、「奴屁？沒人知道這種病毒會帶來什麼後遺症好嗎？」、「疫情這麼嚴重就是這些人害的，臺灣守得那麼好，結果歐豬一直煉毒進化版本，那是自私不是自由」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／桃園7校深夜宣布緊急停課　晚間新增9銀行員確診
銀行已12人確診！指揮中心急尋「這9天去洽公民眾」快採檢
快訊／深夜本土再+9！全是銀行員工　Ct值曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

居服員突破防護染3人　醫師：戴口罩就不會互相傳染的時代已過去

「確診就跟感冒一樣」　旅荷蘭台灣人納悶：為何這麼恐慌？

92例境外有34例「來自美國」！旅美台人曝恐怖真相：真的沒在怕

抓包女友偷跟男生看《月老》！悲情男36秒當街大爆走　結局超展開

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

中壢聯邦銀行12人確診！指揮中心急尋「這9天去過民眾」有症狀快採檢

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／桃園某國小學童「接觸確診者」　7校緊急宣布預防性停課

北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

吃碗粿竟藏「生鏽大鐵釘」　照片嚇壞網：吞下去就要見祖先了

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機輪胎、本體　飛行員仍下落不明

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

居服員突破防護染3人　醫師：戴口罩就不會互相傳染的時代已過去

「確診就跟感冒一樣」　旅荷蘭台灣人納悶：為何這麼恐慌？

92例境外有34例「來自美國」！旅美台人曝恐怖真相：真的沒在怕

抓包女友偷跟男生看《月老》！悲情男36秒當街大爆走　結局超展開

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

中壢聯邦銀行12人確診！指揮中心急尋「這9天去過民眾」有症狀快採檢

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／桃園某國小學童「接觸確診者」　7校緊急宣布預防性停課

北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

吃碗粿竟藏「生鏽大鐵釘」　照片嚇壞網：吞下去就要見祖先了

居服員突破防護染3人　醫師：戴口罩就不會互相傳染的時代已過去

不爽他拐走14歲女兒　少女父持刀猛砍「斬斷男友小拇指」

「確診就跟感冒一樣」　旅荷蘭台灣人納悶：為何這麼恐慌？

92例境外有34例「來自美國」！旅美台人曝恐怖真相：真的沒在怕

F-16V飛官失聯第2夜！搜救隊疑發現外套　撈起大量殘骸

包機飛太多了嗎？航空貨運運價昨日驟跌　農曆年前估可回升約一成

超模妹妹情色私密照遭朋友流出！　IG直播爆哭…結局反轉被罵爆

索馬利亞首都「汽車爆炸案」釀8死　青年黨宣稱犯案

抓包女友偷跟男生看《月老》！悲情男36秒當街大爆走　結局超展開

聯邦銀證實12員工確診！　桃分行全面清消、全行員居家隔離

F-16V墜海！飛官陳奕消失光點曝　空軍：未跳傘、無線電沒有呼叫

生活熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

即／桃園某國小學童曾接觸確診者　7校預防性停課

女友劈腿　偷跟別人看《月老》

境外單日增92例　柯文哲感覺「怪怪的」

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

快訊／又有北部護理師確診！

麥當勞1品項一點就等半小時　前店員曝原因

北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

9縣市入夜不到10°C　最凍時段曝

恐火拼到4月！專家曝王力宏業力引爆時間

確診者曾到「蝦皮店到店」　網購族嚇壞

更多熱門

相關新聞

北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

台北市景美醫院原定替1民眾接種流感疫苗，卻誤接種為高端疫苗事件。據了解，有位台北市民眾先前已於7月、10月打過2劑AZ疫苗，本來很快就能打到第三劑的追加劑，結果被誤打了高端疫苗，現在不只要7天後才能注射流感疫苗，還要等到注射流感疫苗後12周，才可以進行第三劑的追加。

快訊／我國駐外人員染疫　大阪、墨西哥、秘魯代表處急清消

快訊／我國駐外人員染疫　大阪、墨西哥、秘魯代表處急清消

日本疑現首例Omicron死亡　單日新增逾1.3萬例

日本疑現首例Omicron死亡　單日新增逾1.3萬例

仁愛醫院爆護理師確診　聯醫：掌握中

仁愛醫院爆護理師確診　聯醫：掌握中

德國接種率72%單日新增8萬例　3月將表決強制接種疫苗

德國接種率72%單日新增8萬例　3月將表決強制接種疫苗

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情社區感染PTT八卦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

李靚蕾親曝「不需找侯佩岑」關鍵原因

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

房產專家看王力宏、李靚蕾家門口格局：毛骨悚然

快訊／遭指拒黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾曝原因

網紅「月收5500」退團！真面目是酒廠富千金驚呆吳宗憲

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

Q4手機掉價最兇Top15曝光！ 「這款降最多」超過萬元

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面