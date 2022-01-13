王力宏「腳邊一大包」露出一截藍色！網瘋猜大手筆：我同情了

▲李靚蕾公布王力宏返家時的監視器畫面。（圖／翻攝自Instagram／jl.leile）

網搜小組／鄺郁庭報導

「蕾宏之戰」去年底看似平息，沒想到李靚蕾11日晚間再度發文，控訴王力宏未經自己的同意，帶了3名陌生男子到家門口，企圖硬闖嚇哭小孩。照片一出，就有眼間網友發現一個東西，在PTT的Gossiping板上好奇，「力宏黃色這一大包是什麼？」引發一陣熱論。

李靚蕾公布王力宏返家時的監視器畫面後，有人就好奇問卦，「力宏黃色這一大包是什麼？」原來是他注意到王力宏站在門前時，腳邊有一個黃色的袋子，「都沒人關心力宏腳邊黃色這一大包是什麼嗎？應該是給小孩的禮物吧？是什麼禮物這麼大包呢？有沒有八卦？」

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貼文一出，其他人也紛紛瘋猜，「給小孩子的玩具吧」、「認真說應該是禮物」、「遲來的聖誕禮物」、「給孩子的玩具吧」、「應該是禮物吧」、「應該是禮物」、「看起來是很大盒裝物。」

▲網友貼出新的監視器畫面，佐證王力宏是帶玩具上門的。（圖／翻攝自微博）

而就在一片猜測中，有大陸網友貼出別的監視器畫面，還有另一組疑似工作人員拍的認證照也流出，指出王力宏上門當天，一手拿著有迪士尼公主的氣球，一手還提著玩具，本就是要去探視小孩，卻被塑造成「氣球殺手」。

至於禮物是什麼，不少網友靠著盒子的顏色推斷應該是「1夯物」，直呼王力宏這次相當大手筆，「PS5吧」、「超像PS5」、「很像是PS5」、「玩具吧？我也覺得是PS5」、「那大小的藍色外箱，就PS5」、「PS5+1」、「力宏得到我的同情了。」但也有人皺眉，「小孩這麼小會玩PS5？」

▲有人認為藍色盒子是PS5，但其實並不是。（圖／翻攝自微博）

不過，從微博留出的照片來看，其實這樣東西並不是PS5，因為盒子形狀不符合之外，照理來說PS5整個盒身都是藍色為主，但工作人員拍攝的照片，盒子有一邊明顯是紅色，就此推翻王力宏準備PS5的說法。