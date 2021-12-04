實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答　再揭行銷電話解法

▲網上許多人都覺得垃圾簡訊變多了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近在PTT論壇上，已經不只一篇問卦提到「廣告電話、簡訊」感覺變多了，很多網友也驚呼有感，就有人仔細一想，認為是開始掃實聯制之後發生的，質疑是不是實聯制有洩漏個資的可能，不過NCC主委陳耀祥遭質詢時，已經否認這個傳聞。就有3C達人解答為何垃圾簡訊、電話變多，並提供解決方案。

本站日前曾報導《實聯制後「推銷電話」接不完！他一天掛3通…網曝主因：跟簡訊無關》，有網友發現，自從開始實聯制後，常常會收到推銷電話，而且他有2支手機在用，都是留了電話以後開始推銷接不完，「是我的錯覺或個人特例嗎？」

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對此，立委就質詢國家通訊傳播委員會（NCC），質疑這會不會是簡訊實聯制有洩漏個資的可能。不過，NCC主委陳耀祥直接否認，強調NCC有督促電信業者妥善保管民眾個資，並無發現有業者外洩。

陳耀祥認為，會有這樣的感覺，可能是疫情期間，大家使用手機頻率增高，「因為你有連網嘛！連網就容易會這樣。」說法一出，許多人都不買帳，紛紛直呼難以接受。不過，3C達人「電腦王阿達」就表示，以實聯制簡訊發送的內容來看，確實無關用戶個資，所以實在難跟推銷電話或垃圾簡訊做連結。

▲頻頻接到電話行銷，讓人相當困擾。（示意圖／記者周宸亘攝）

但為何推銷電話及垃圾簡訊感覺變多了？「電腦王阿達」認為，畢竟因為疫情，很多實體店面為彌補來客減少的損失，就改成電話行銷。另外，疫情期間台灣股市交易熱絡，不少股友社趁這時以電話行銷方式拉客，「民眾經常接到推銷電話的主因，不少是金控集團相互交換的優質客戶名單，或是被篩號機篩出的有效名單所致。」

像是如果接到很多銀行的電話行銷，通常是來自銀行或是金控集團內部優質客戶名單，例如新辦某家銀行的信用卡，可能很快就接到該金控集團公司的推銷電話。還有一種「一接起就掛斷」的電話，是電銷業者用「篩號機／電話自動外撥」來確認撥打的號碼是否有人接，一旦用戶接了，不久後可能就會接到行銷電話了。

至於要如何避免接到這種推銷電話，「電腦王阿達」針對2種方式給出解法，首先是「拒接銀行電話行銷」5步驟，包括「1.接獲銀行電話行銷，留下銷售銀行、人員編號、電話、銷售商品等資訊，做為未來申訴等證明」、「2.向對方表明不願再接到信貸、信用卡、保險等金融商品行銷電話」、「3.若銀行電話行銷人員銷售保險商品，屬違法，可向金管會檢舉、申訴」、「4.若表明拒接行銷電話後一週，又接獲相同銀行賣同一商品或其他商品，可向金管會申訴」、「5.將銷售銀行、人員編號、電話、銷售商品，於上班時間向金管會申訴。」

另外，還有一個更簡單的方法，就是「下載Whoscall」，在手機裡安裝這款APP後，記得到「設定」>「電話」>「通話封鎖與識別」>將「Whoscall」開啟，在正常運作下，有人來電時就會顯示對方資料。不過，要注意的是，Whoscall得定期更新名單，否則過一陣子，就會看不到來電者是誰了。