麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG

▲麥當勞。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都愛光顧連鎖速食店麥當勞，不過就有網友表示，日前他突然想吃麥脆雞翅，怎料一點就要等半小時，為什麼要這麼久？問題曝光後，吸引網友熱烈討論，其中還有一名在麥當勞上班過的網友現身說法。

這名網友在PTT的fastfood板上，以「麥當勞麥脆雞為何需要等這麼久」為題發文，提到他向麥當勞店員點了麥脆雞翅後，對方便轉頭問廚房有沒有雞翅；店員事後雖回答有，不過也說必須耐心等候半小時。原PO對此就感到好奇，是因為麥脆雞備貨少嗎？為什麼要等那麼久？

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▲麥脆鷄（雞）翅。（圖／翻攝自麥當勞官網）

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「未必是賣得差，可能只是剛好前面拿出來先解凍的貨已經賣完了」、「賣太好來不及預熱吧」、「從冷凍拿出來要到預熱機熱30分鐘才能再炸」、「感覺是賣太好、賣完了，還沒遇過生意不好的麥當勞」、「我也遇過點辣味雞翅說要等半小時，問我要不要換原味」、「半小時算不錯了，有幾次直接說沒了」。

其中，還有一名網友表示，因為他有在麥當勞上班過，所以知道「能炸的只有預熱麥脆雞跟冷藏麥脆雞」，如果剛好都賣完了就得等，要是直接炸冷凍的麥脆雞，「中心會是冰的」。

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