王力宏突然想看孩？他分析1細節「很假」抓包：明明給過3次機會

▲李靚蕾、王力宏因探視孩子一事又鬧出風波。（圖／翻攝李靚蕾Instagram）



記者施怡妏／綜合報導

王力宏與李靚蕾婚變風暴持續，「蕾神」沉默3周後再度出槌，痛訴男方帶3男試圖硬闖吾疆家門，嚇壞3個小孩，有網友分析王力宏的行為，發現在李靜蕾還沒發文之前，王力宏都沒有替妻子說話，也沒有要回家看小孩，但自從妻子發了長文之後，王力宏火速回台，還帶著禮物回家看小孩，懷疑其中有貓膩。

有網友在PTT發文，「王的行為仔細分析一下，就會發現很有趣」，當王力宏宣布離婚時人在大陸，沒有想過要回台灣或看小孩；當王力宏被影射出軌時，王力宏只是澄清，沒有想過要回台灣或看小孩；當李靜蕾被影射貪財時，王力宏沒有幫忙澄清，也沒有想過要回台灣或是看小孩。

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但自從李靚蕾寫下毀滅性長文後，王力宏突然回台灣想看小孩了，不然按照行程安排，王力宏宣布離婚之後，應該會繼續留在大陸工作，「王力宏到底是想看小孩，還是給公眾看他要看小孩，就很耐人尋味了。」

▲王力宏的行為耐人尋味。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友們也認為事情不單純，「感覺王已無心在家裡，現在做得都是之後復出的鋪陳」、「帶三個人還堅持要關監視器才詭異」、「王太假，一個男生需要三個男生陪同，笑死我」、「真的有心來只看小孩，應該不是這陣仗吧」、「大概是父母要他去把金孫搶回來」、「為了優質偶像形象，一定要演下去」。

不少網友也質疑，王力宏帶3名黑衣人來吾彊，就是一樁陰謀論，「根本是來搶小孩的」。對此，李靚蕾則表示「已經報警」，而本站獨家追查，警方今（12日）上午也證實，確實有接獲李靚蕾電話，但並沒有完成正式的報案手續。