精障犯殺人「檢察機關需協助就醫」　《精神衛生法》修法重點一次看

記者蘇晏男／台北報導

行政院會13日通過由衛福部擬具的《精神衛生法》修正草案。衛福部指出，此次修法除檢討現行條文不足，盼與時俱進滾動修正外，也呼應《身心障礙者權利公約》（CRPD）及《兒童權利公約》（CRC）精神，以確保精神病人的人權及兼顧獲得妥善治療及社區服務，另強化各機關職責、跨網絡合作，以支持精神病人照護。衛福部心理及口腔健康司長諶立中說，此次是該法創立以來最大的修正。

針對修法草案內容，衛福部指出，此次《精神衛生法》修正分為5大重點，包含：一、強調推動心理健康促進；二、積極布建社區心理衛生中心及多元社區支持；三、精進病人協助及前端預防、強化病人通報及建立危機處理機制；四、強制住院改採法官保留；五、病人權益保障、殺人傷人案件刑事優先原則及防止汙名化。

衛福部表示，希望透過此次修正，精進精神病人個案管理服務，建置完善精神照護網絡與管理，結合醫療及社區為基礎的支持體系，強化跨機關合作，以保障精神病人生命權、健康權與就醫權，促進社會更加安定，導正社會大眾對精神病人的歧視與汙名，建立精神病友善支持環境。

諶立中在行政院會後記者會上說，這次是《精神衛生法》從民國79年立法後至今最大的修正，從原來63條增加到92條，不僅新增約30項條文，有50項條文也修正，。

至於修法主因，諶立中表示，這10至20年台灣社會結構改變，家庭支持力量降低，造成我們在社會裡的精神疾病病人也好，社會安全度感覺也好，通通都下降，這次修法跟社會安全網議題，有非常密切的連結。另外，《身心障礙者權利公約》及《兒童權利公約》的立約精神，慢慢也在全世界被推廣，所以修法內容都兼顧了這兩公約。

另在衛福部報告（詳情見下圖）中，也特別提到賦予檢調司法系統協助權責，在草案第51條規定，檢察機關辦案發現被告或犯罪嫌疑人為「疑似」個案時，除依相關法規處理，必要時協助就醫。

▼《精神衛生法》修正草案重點。（圖／衛福部提供）