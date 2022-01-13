中壢聯邦銀行12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

▲中壢聯邦銀行健行分行12名行員確診。（圖／翻攝 Google Maps）

記者陳俊宏／綜合報導

桃機群聚案延燒，中壢聯邦銀行健行分行一天新增12名銀行員確診。對此，桃園市長鄭文燦今天（13日）凌晨表示，目前銀行的員工及家人、親友等近距離接觸者，已經全部隔離，正漏夜進行疫調、擴大匡列、加速採檢。而該分行7日辦過聚餐，市府懷疑因此傳染。

指揮中心11日下午先公布新增3例行員確診，深夜又公布另有9名行員染疫。指揮中心呼籲，民眾曾於4日至12日期間至該分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，如果有症狀應儘速接受採檢評估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦今晨在臉書發文指出，指揮中心公布新增9例COVID-19本土案例，居住地於桃園市，皆為匡列接觸者擴大採檢對象，也是先前確診案17630同職場（聯邦銀行健行分行）的接觸者。

▼鄭文燦說，正漏夜進行疫調、擴大匡列、加速採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）



鄭文燦說，目前此銀行的員工及家人、親友等近距離接觸者，已經全部隔離，市府正漏夜進行疫調、擴大匡列、加速採檢，同時也針對足跡處進行清潔消毒。

鄭文燦表示，市府在鄰近此分行的東興社區活動中心開設臨時採檢站，今至周六下午2時至5時將繼續提供採檢服務，曾到分行或與分行人員接觸者，以及足跡重疊者都能來採檢。

鄭文燦呼籲，民眾曾於4日至12日期間，有到該分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測；若於26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。桃園市衛生局長王文彥說，該銀行7日辦過聚餐，懷疑是否因此傳染。