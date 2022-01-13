　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

恆大花百億造車股價掉90％　恆馳5首輛車提早12天終於出廠

記者魏有德／綜合報導

恒大汽車昨（12）日宣布，恆馳5首車已提前12天於天津廠下線（出廠），消息一出，恆大汽車股價收漲3.33%，最新市值為437億港元（約1552億元新台幣）。據了解，恆馳5是恆大汽車家族中的首款量產車，定位在A級SUV，售價20萬元人民幣（約86萬元新台幣）以下，為恆大汽車家族價格便宜的車型。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

▲編號00001的恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

《每日經濟新聞》報導，恆大集團為了跨界造車，2019年投入147億元（人民幣，下同），2020年計劃投入57億元，2021年預計投入90億元。總體來看，從2019年至2021年，恆大造車3年預計總投入294億元左右。

隨著恆大集團資金吃緊，處於燒錢階段的恆大汽車變得前途未明，截至1月12日收盤，恆大汽車港股報收4.03港元，收漲3.33%，最新市值為437億港元。不過，恆大汽車在2021年股價經歷大起大落，較2021年最高點跌超90%。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

▲恆馳5定位於A級SUV，車型採藍、黑兩個配色。（圖／翻攝恆馳微博）

恆大恆馳5首輛車下線後，代表著該款車量產進入倒數時間表，不過，有消息人士指出，恆馳5還處於PT0（小批量試製）階段，目前僅總裝下線，預計正式量產得等到2022年8月，也就是說，恆大汽車在生產線打通後，下一階段的重心將會擺在恆馳5的量產。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

▲恆大汽車天津智慧型工廠生產線。（圖／翻攝恆馳微博）

根據恆大汽車的車型規劃，恆馳5定位於A級SUV，售價20萬元（人民幣）以下，對應奧迪Q3、BMW X1等車型，NEDC續航里程超700公里，是恆大汽車家族定位低、價格便宜的車型。至於恆馳5新車車型有藍、黑兩個配色，採用H型貫穿式LED大燈， 前大燈設計感明顯，車子開在路上辨識度非常高。

ET快訊
快訊／孫生媽不認偷輪椅婦　法院判決出爐
陶晶瑩新店麵又被說沒熟！　「他試吃整碗」找到主因了
快訊／李眉蓁假論文案　檢方依違反著作權起訴
北投明德郵局現確診者足跡　11人採檢出爐
快訊／銀行員有新竹足跡！餐廳停業清消　擴大匡列352人
《水行俠》傑森摩莫亞閃電宣布離婚！　突斷開大12歲老婆
北市2護理師染疫　患者「把病房當飯店」擅自關抽風設備
快訊／F-16V飛官搜救第三天　村民尋獲「疑似人腿骨」
桃園雅房「1格月租3500」！他見房間氣炸：台灣房東無極限
銀行累計爆14例　行員曝1恐怖狀況「民眾一定要脫口罩」
快訊／政院拍板嚴禁「電子煙、加味菸」！　購菸年齡提高到20歲
F-16V墜機點有2公尺大洞！　漁民：應已解體插進淺灘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港警：民調顯示近8成港人對警方「充滿信心」

香港專家：不用人人都戴「兩個口罩」　高風險人群才需要考慮

他花868萬買保險後身亡！保險公司「只賠868元」獲網友一面倒力挺

恆大花百億造車股價掉90％　恆馳5首輛車提早12天終於出廠

大陸新增本土「124+9」單日仍破百　天津疫情外溢遼寧、河南

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

作業字太醜爸檢查怒教訓　8歲童手一擋「鉛筆插進後腦勺」！醫嚇壞

一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

尼加拉瓜被美制裁！　「新友邦」中國大陸馬上聲援

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機輪胎、本體　飛行員仍下落不明

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

港警：民調顯示近8成港人對警方「充滿信心」

香港專家：不用人人都戴「兩個口罩」　高風險人群才需要考慮

他花868萬買保險後身亡！保險公司「只賠868元」獲網友一面倒力挺

恆大花百億造車股價掉90％　恆馳5首輛車提早12天終於出廠

大陸新增本土「124+9」單日仍破百　天津疫情外溢遼寧、河南

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

作業字太醜爸檢查怒教訓　8歲童手一擋「鉛筆插進後腦勺」！醫嚇壞

一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

尼加拉瓜被美制裁！　「新友邦」中國大陸馬上聲援

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

港警：民調顯示近8成港人對警方「充滿信心」

1天接10通「甜美妹子」推銷電話　氣到想摔手機！網猜2原因曝解方

必吃「8大超強營養素」不怕Omicron！營養師激推菜單一圖看懂

實聯制被批沒用！他秒舉「1實例」狠打臉：都陸續收到通知了

杜絕酒駕　屏檢：5年內3犯、累4犯以上判刑不准易科罰金

差點變成麻油雞！　2隻金雞「天冷遭棄路邊」瘦弱無力飛幸運獲救

連生7孩！雲林窮夫妻生小孩賣出　還以100萬元「預售」小孩

屏縣推春節書寶箱　「虎」你擁抱書香過好年

王力宏「腳邊一大包」露出一截藍色！網瘋猜大手筆：我同情了

新北「雙管道」為長者接種第三劑　侯友宜：44.7萬人1／28前都打得到

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

大陸熱門新聞

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

到相親對象家吃飯...下秒封城！她被迫與陌生男同居

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

尼加拉瓜被美制裁　中國大陸馬上聲援

8歲童鉛筆插進後腦勺　就醫嚇壞

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

毒鈔票爆傳播　病毒可存活2天

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

妹全裸陪睡12歲哥…網爆：還揉胸　官方回應了

大陸新增124+9單日仍破百　天津疫情外溢遼寧、河南

恆大花百億造車股價掉90％ 恆馳5首輛車提早12天終於出廠

方文山身陷兩岸夾心餅　陸官方回應

爸爸設假裝出門考驗　女兒秒丟作業被抓包

更多熱門

相關新聞

TOYOTA小發財車不到50天破3300台

TOYOTA小發財車不到50天破3300台

總代理和泰在11月24日展開Town Ace預售後，這款TOYOTA在台首次推出的「小發財」輕商用車只花了不到50天，就已經接單超過3,300張，同時和泰也透露，有別於過去這類車款都是「藍色」的既定印象，有超過4成的準車主都選擇雪貂白車色，顯見市場不僅渴望全新的車款選擇，連車色都有「新想法」

開了150萬公里的特斯拉還沒壞

開了150萬公里的特斯拉還沒壞

關鍵字：

恆大汽車電動車新能源下線出廠恆馳5恒大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

聯邦銀12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面