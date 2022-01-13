恆大花百億造車股價掉90％　恆馳5首輛車提早12天終於出廠

記者魏有德／綜合報導

恒大汽車昨（12）日宣布，恆馳5首車已提前12天於天津廠下線（出廠），消息一出，恆大汽車股價收漲3.33%，最新市值為437億港元（約1552億元新台幣）。據了解，恆馳5是恆大汽車家族中的首款量產車，定位在A級SUV，售價20萬元人民幣（約86萬元新台幣）以下，為恆大汽車家族價格便宜的車型。

▲編號00001的恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

《每日經濟新聞》報導，恆大集團為了跨界造車，2019年投入147億元（人民幣，下同），2020年計劃投入57億元，2021年預計投入90億元。總體來看，從2019年至2021年，恆大造車3年預計總投入294億元左右。

隨著恆大集團資金吃緊，處於燒錢階段的恆大汽車變得前途未明，截至1月12日收盤，恆大汽車港股報收4.03港元，收漲3.33%，最新市值為437億港元。不過，恆大汽車在2021年股價經歷大起大落，較2021年最高點跌超90%。

▲恆馳5定位於A級SUV，車型採藍、黑兩個配色。（圖／翻攝恆馳微博）

恆大恆馳5首輛車下線後，代表著該款車量產進入倒數時間表，不過，有消息人士指出，恆馳5還處於PT0（小批量試製）階段，目前僅總裝下線，預計正式量產得等到2022年8月，也就是說，恆大汽車在生產線打通後，下一階段的重心將會擺在恆馳5的量產。

▲恆大汽車天津智慧型工廠生產線。（圖／翻攝恆馳微博）

根據恆大汽車的車型規劃，恆馳5定位於A級SUV，售價20萬元（人民幣）以下，對應奧迪Q3、BMW X1等車型，NEDC續航里程超700公里，是恆大汽車家族定位低、價格便宜的車型。至於恆馳5新車車型有藍、黑兩個配色，採用H型貫穿式LED大燈， 前大燈設計感明顯，車子開在路上辨識度非常高。