口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

▲陳珮騏透露許多醫生推薦「鳥嘴口罩」。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣本土新冠疫情持續升溫，全國已進入第三級防疫警戒！出門在外口罩戴緊緊，但近日天氣炎熱，長期佩戴恐增加悶熱不適，女星陳珮騏即分享「鳥嘴口罩改裝法」能戴得舒適又密實。對此，前台大感染科醫師林氏璧也激推，並指有研究證實該作法可增加保護力，但只適合小臉的人，他笑著說：「我臉大，所以沒試過這招」。

陳珮騏分享「鳥嘴口罩改裝法」，提醒在操作前務必將雙手先消毒洗淨，而口罩的耳掛有分內外側，主要是將兩邊折起來，各自打上兩個死結後戴上，可增加口罩與鼻口的空間，周圍又可緊緊貼合於臉部。她透露，自己已經在網路上查詢過，有許多醫護人員都推薦，鳥嘴口罩不但有較多呼吸空間，兩邊服貼臉頰更密實。

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如果長時間戴口罩耳朵會痛，陳珮騏指出，可以在耳掛繩內裝上彈性繩或髮帶、肩帶，或是拿兩條橡皮筋各自綁在兩邊耳掛上也可以，即可降低耳朵的不適疼痛感。

事實上，鳥嘴口罩改裝法，先前美國CDC已在YouTube拍了教學影片，透過簡單3步驟，就能在30秒內提升平面口罩的密合度。

口罩摺法如下：

一、把口罩白色面朝內，上下對摺。

二、將兩側的掛耳繩在靠近口罩的底部打結。

三、把口罩往內摺入繩結下方，最後應呈現交叉密封狀。

▲將口罩向內對摺後，再將掛耳繩打結；接著將口罩兩側多餘的部分向內交叉凹摺後就完成了。（圖／翻攝自美國CDC官方YouTube頻道，下同）

在影片的最後，工作人員也示範了如何正確佩戴口罩，除了必須確保遮掩口鼻外，戴到臉上之後，應該輕壓軟鐵線，讓口罩能服貼於鼻梁，並且把口罩的皺摺拉開包覆至下巴。

前台大感染科醫師林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，該方法透過將口罩兩邊各打一個結，使佩戴密合度更高。透過實驗發現，相較於直接戴上口罩，更可增加保護力。他認為，想要提升口罩的防護效果，關鍵仍在於「佩戴時的密合度」以及「是否能持續、長時間的佩戴」。

林氏璧推薦「鳥嘴口罩改裝法」，其有助於增加口罩密合度，但他也笑著說，這只適合臉小的民眾使用，「因為我臉大，戴口罩本身就緊貼，所以沒有試過」。相較於戴兩層口罩悶熱戴不住，將口罩雙側打結，反而是美國CDC目前較推薦的方式。