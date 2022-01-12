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Omicron疫情蔓延　南投縣本周末於13鄉鎮市加開21處假日接種站

▲南投縣將於本周末2天加開新冠疫苗施打站。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣將於本周末2天加開新冠疫苗施打站（下同）。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國內發生Omicron變異株本土確診病例、社區感染風險提升，南投縣政府已協請8家醫院、診所及11家衛生所於1月15日(星期六)及1月16日(星期日)在縣內13鄉鎮市加開21處假日疫苗接種站，提供尤其是高齡長者及平日上班工作者等民眾便捷的接種服務。

中央疫情指揮中心宣布已接種兩劑新冠疫苗、間隔滿12週（84天）且滿18歲民眾，應儘速接種追加劑；南投縣長林明溱表示，截至11日止，全縣第一劑涵蓋率達76.9%、第2劑達68%，但近日Omicron變種病毒來勢洶洶、境外移入及本土個案持續增加，鼓勵符合資格的民眾踴躍接種疫苗。

▲南投縣於1月15、16日加開假日疫苗接種站，加強催注。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局長陳南松表示，全縣至1月16日可接種追加劑人數約9萬185人，其中65歲以上長者約有3萬9827人，佔44.16%；根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，前2劑施打mRNA疫苗（莫德納、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端）者，第3劑可選莫德納（半劑）、BNT、高端或AZ疫苗；若前2劑接種AZ者，第3劑不建議再選AZ，可選莫德納、BNT。

衛生局表示，縣內其他原已開設疫苗門診的合約醫院及診所也會持續提供接種服務，呼籲民眾把握春節前疫苗產生保護力的接種最佳時機，儘速前往各接種站接種疫苗，並記得攜帶健保卡及疫苗接種黃卡、隨到隨打；相關疫苗接種站資訊可逕至縣政府臉書粉絲專頁、各醫院或衛生局所官方網站查詢。

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