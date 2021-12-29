減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

▲教長潘文忠指明年學前教育預算達502億。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣受到少子化海嘯衝擊，為了鼓勵年輕人多生，政府持續推出育兒補助，教育部長潘文忠今（29日）指出，明年投入在學前教育預算來到502億元，比今年增加132億元，而在擴大公共化教保服務上，今年達到2155班，預計在2023年達到累計增設3000班目標，比原定時間提前1年，也是過去16年的2.2倍，希望給予爸爸媽媽更完整支持。

教育部今天舉行今年最後一次部務會報，由潘文忠親自主持，在會前致詞時，潘文忠針對教育部今年主要重大施政成果與明年施政要點進行說明，首先提及今年受新冠肺炎疫情影響，透過遠距教學讓孩子們「停課不停學」，而因為大家努力，保護校園內400萬名師生健康。

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▼教長潘文忠在今年最後一次部務會報上，指明年學前教育預算達502億。（圖／記者許敏溶攝）

而在談及今年的重大教育工作部分，潘文忠表示，政府擴大學前平價教保數量，今年在擴大公共化教保服務上，已經達到2155班，預計在2023年達成累計增設3000班，比原定目標提早一年，不僅是近年來最大增班量能，也是過去16年（89至105年）的2.2倍，而透過公共化與準公共雙管齊下，比起105年，已增加超過24萬個名額，達到42.8萬個平價就學名額。

另為減輕家長負擔，潘文忠表示，今年8月就讀公共、非營利、準公共幼兒園的就學費用再降低，也提高育兒津貼補助，明年8月將再加碼，第1胎子女就讀公立每月只要繳1千元、非營利繳2千元、準公共繳3千元，二胎、三胎會再優惠，而育兒津貼則是提高到每月5千元，二胎、三胎再加發。

潘文忠進一步指出，包含領取就學補助跟育兒津貼在內，政府照顧2到6歲孩子已經超過78萬名，而明年（111年）投入在學前教育年度預算，更從今年的370億元，再增加132億元，總計預算來到502億元，給予爸爸媽媽更完整支持。