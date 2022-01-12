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快訊／航空迷拍「F-16V墜海前」畫面！機腹朝上倒飛　疑飛官昏迷

▲▼航空迷拍到F-16V戰機墜海前影像 疑墜海前飛官昏迷失能。（圖／讀者提供）

▲航空迷拍到F-16V墜海前影像，引發許多資深航迷熱議，懷疑戰機墜海前，飛官就已昏迷失能。（圖／讀者提供）

記者趙蔡州、翁聖勳／嘉義報導

空軍一架F-16V戰機昨日（11日）在嘉義東石外海墜海，陸海空三軍聯合搜救逾24小時，但仍未發現28歲上尉飛官陳奕。有航空迷拍攝到F-16V墜海前的畫面，趕緊交給軍方，這一段影片也在航迷社群引發熱議，許多資深航迷認為，F-16V不斷大角度滾轉下墜，懷疑戰機墜海前，飛行員就已經昏迷失能。

一名航空迷拍攝到，一架F-16V戰機11日下午3點許飛經水溪靶場上空時，突然大角度向下一邊滾轉一邊高速俯衝，過程甚至有機腹朝上倒飛的情況，數秒後墜海激起了大片的波浪水花，畫面看起來相當驚悚，他事發後也立刻把影像交給軍方。

照片曝光後，在航迷社群引發熱議，有資深航迷分析，認為F-16V飛官當時應已昏迷，但不確定是先昏迷，才導致戰機墜海，還是機件問題，導致戰機滾轉，才讓飛官昏迷。根據《聯合新聞網》報導，軍方人員指出，戰機駕駛員受訓時，都會接受抗G力訓練，避免實際飛行發生意外，詳細情況還要調查。

▲▼航空迷拍到F-16V戰機墜海前影像 疑墜海前飛官昏迷失能。（圖／讀者提供）

▲航空迷拍到F-16V墜海前影像，引發許多資深航迷熱議，懷疑戰機墜海前，飛官就已昏迷失能。（圖／讀者提供）

F-16V戰機失聯後，陸海空人員持續搜救中，12日上午有民眾在海邊拾獲飛機殘骸。拾獲殘骸的民眾表示，昨天知道消息後就決定過來看看，上午8點多走了1公里多，再往回走，就在乾的石頭上撿到殘骸，後來陸續尋獲其他殘骸，應該是失事後卡在石頭上的。

搜救人員得知後，立刻整裝準備前往原處搜尋，並陸續拾獲飛機的殘骸碎片，另還有一個疑似飛行員的包包。對此，國防部稍早證實，現場尋獲飛機碎片、輪胎以及飛機本體殘骸，但仍未見飛行員蹤影，目前搜救計畫仍在進行當中。

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