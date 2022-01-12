　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港屯門疫情嚴重。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港染疫空少上月27日曾在一間藥房逗留5分鐘，之後藥店老闆一家四口相繼確診，但店內監視器畫面顯示，兩人同在期間都有戴口罩，因此染疫原因成謎。香港衞生防護中心懷疑，傳播途徑與現金交收有關。

據《香港01》報導，「國泰空少群組」第一代患者、居家隔離時違規外出的44歲空少，上月27日在屯門愛定商場東亞大藥房短暫逗留5分鐘購買洗髮精。藥店老闆1月1日發病，被空少傳染可能性大，一家四口人先後感染Omicron，均無接種疫苗。

店內監視器畫面顯示，空少與藥房老闆一直有戴口罩，理論上可防止播毒及受傳染。香港衞生防護中心懷疑可能是「毒鈔票」播毒。

▲▼港幣。（圖／CFP）

▲新冠病毒在鈔票上可以存活2日。（圖／CFP）

港大公共衛生學院的團隊2020年曾就新冠病毒在環境中的穩定性作研究，測試病毒在不同物料上的存活時間，發現病毒可在玻璃、鈔票等表面存活2日，外科口罩外層更可存活7日。

食物方面，過往曾有冰鮮魚、巴西雞翅等檢測到新冠病毒，雖然目前未有證據或實例顯示病毒會透過食品傳播，但大家購買、處理及進食時都要做好防範。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，疫情下零售業經常接觸顧客，若有確診個案在所難免，但屯門藥房東主僅與確診空少接觸五分鐘便「中招」，情況罕見，呼籲業界在找續鈔票後要徹底消毒。

ET快訊
信義區確診廚師是她員工！女星緊急採檢「開始隔離」
星巴克連3天「買1送1」！時間出爐
麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG
金鐘視帝拍戲「片酬只有10萬」　遭爆男主角出手金援真相曝
快訊／北市增一護理師染疫　「無關中興群聚」
境外單日增92例　柯文哲感覺「怪怪的」：國外PCR不準嗎？
快訊／又有護理師確診！北部增1本土「Ct16病毒量高」
18公分「月光權杖悠遊卡」限時開賣　價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

作業字太醜爸檢查怒教訓　8歲童手一擋「鉛筆插進後腦勺」！醫嚇壞

一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

尼加拉瓜被美制裁！　「新友邦」中國大陸馬上聲援

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

到相親對象家吃飯！下秒突封城...她被迫與陌生男同居：每天被餵飽

香港升級空運防疫措施　林鄭月娥警告：部分貨物將漲價或缺貨

Omicron空氣傳播力強　港專家建議「戴2個外科口罩」增保護力

議員要求香港學大陸全民檢測　林鄭拒絕：哪個有效大家心裡有數

最狂假太監！特技「巨根轉車輪」迷倒太后　纏綿5天不下車

香港36人打到過期BNT疫苗　專家評估：接種仍有效

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

作業字太醜爸檢查怒教訓　8歲童手一擋「鉛筆插進後腦勺」！醫嚇壞

一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

尼加拉瓜被美制裁！　「新友邦」中國大陸馬上聲援

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

到相親對象家吃飯！下秒突封城...她被迫與陌生男同居：每天被餵飽

香港升級空運防疫措施　林鄭月娥警告：部分貨物將漲價或缺貨

Omicron空氣傳播力強　港專家建議「戴2個外科口罩」增保護力

議員要求香港學大陸全民檢測　林鄭拒絕：哪個有效大家心裡有數

最狂假太監！特技「巨根轉車輪」迷倒太后　纏綿5天不下車

香港36人打到過期BNT疫苗　專家評估：接種仍有效

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　官方正式公開

蕾神第2季「至少火拼到3、4月」！專家曝王力宏「業力引爆」時間點

本土疫情持續燒　他見防疫工作讚「反應變快」：是被萬華嚇到嗎

飯後不能馬上刷牙！醫揭「清潔口腔5地雷」：擠牙膏前別沾濕刷頭

信義區確診廚師是她員工！女星緊急採檢「開始隔離」：害怕又心疼

頭皮亮紅燈！家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮！網友：洗一天撐兩天！

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證谷底逆轉：錢數到手軟

影帝「三段式羞辱」惹哭安心亞　導演看不下去：快抱她一下啦！

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

壽星慶生5人同行1人免費！板橋五星Buffet再推「草莓甜點吃到飽」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

男酒店隔離　開門竟是花果山套房

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

消失2個多月後…馬雲穿著樸素現身海南

巨根假太監迷倒太后　纏綿5天不下車

毒鈔票爆傳播　病毒可存活2天

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

到相親對象家吃飯...下秒封城！她被迫與陌生男同居

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

方文山身陷兩岸夾心餅　陸官方回應

租車搬家到一半「社區封了」！他慘收4.4萬帳單

28歲國航空姐墜樓亡！「被公司逼死」內幕曝

男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到 鑑定結果出爐：「金屬」首飾

更多熱門

相關新聞

即／日本單日確診數破萬　大阪確診翻7倍

即／日本單日確診數破萬　大阪確診翻7倍

根據日本《讀賣新聞》報導，日本全國12日新增超過1萬人確診新冠肺炎，創下去年9月9日以來單日最高紀錄。東京新增2198例，同樣是去年9月以來首次單日超過2000人確診；大阪單日新增1711例，同樣是過去4個月以來首次單日超過千人確診。

升三級？柯文哲：我們抵抗力沒那麼差

升三級？柯文哲：我們抵抗力沒那麼差

高雄26商圈消費週週抽大獎　店家凍漲迎新年

高雄26商圈消費週週抽大獎　店家凍漲迎新年

快訊／柯文哲宣布：北市沒打算提早放寒假

快訊／柯文哲宣布：北市沒打算提早放寒假

北市公布「防疫旅館空調查核」

北市公布「防疫旅館空調查核」

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗香港疫情omicron物體表面存活時間

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面