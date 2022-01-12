一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

▲香港屯門疫情嚴重。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港染疫空少上月27日曾在一間藥房逗留5分鐘，之後藥店老闆一家四口相繼確診，但店內監視器畫面顯示，兩人同在期間都有戴口罩，因此染疫原因成謎。香港衞生防護中心懷疑，傳播途徑與現金交收有關。

據《香港01》報導，「國泰空少群組」第一代患者、居家隔離時違規外出的44歲空少，上月27日在屯門愛定商場東亞大藥房短暫逗留5分鐘購買洗髮精。藥店老闆1月1日發病，被空少傳染可能性大，一家四口人先後感染Omicron，均無接種疫苗。

店內監視器畫面顯示，空少與藥房老闆一直有戴口罩，理論上可防止播毒及受傳染。香港衞生防護中心懷疑可能是「毒鈔票」播毒。

▲新冠病毒在鈔票上可以存活2日。（圖／CFP）

港大公共衛生學院的團隊2020年曾就新冠病毒在環境中的穩定性作研究，測試病毒在不同物料上的存活時間，發現病毒可在玻璃、鈔票等表面存活2日，外科口罩外層更可存活7日。

食物方面，過往曾有冰鮮魚、巴西雞翅等檢測到新冠病毒，雖然目前未有證據或實例顯示病毒會透過食品傳播，但大家購買、處理及進食時都要做好防範。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，疫情下零售業經常接觸顧客，若有確診個案在所難免，但屯門藥房東主僅與確診空少接觸五分鐘便「中招」，情況罕見，呼籲業界在找續鈔票後要徹底消毒。