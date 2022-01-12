韓國瑜「路是對的」有玄機　綠委：等他再說「Yes I do」了！

▲韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨歷經四大公投挫敗後，接著又在中二補選及罷昶重挫，而黨主席朱立倫神隱多日遭到批評，甚至還出現「朱下韓上」的聲浪，前高雄市長韓國瑜今（12）日在臉書寫下一段話充滿玄機。對此，民進黨立委林俊憲大讚「真不愧是韓國瑜」，若要接掌深藍勢力，只看他想不想而已，就等他再次說出「Yes I do」了！

朱立倫神隱中二補選及罷昶的記者會後，隔天面對媒體回應，「任何失敗、責難由我一肩扛起」，國民黨腳步不能停，2022年縣市長選舉要全力以赴，趕快布局，爭取更多中間選民認同。

韓國瑜今則在臉書寫下，「莫散了團體，休灰了志氣，路是對的，就不怕路遠，我們一起努力。」對此，林俊憲表示，韓國瑜說「路是對的」這句話很有玄機。

林俊憲說，畢竟從朱立倫擔任主席以來，國民黨已經連續經歷了多場慘敗，怎麼看路線策略都有問題，既然路是對的沒有錯，那是否代表開車的人走錯方向？既然路是對的，那是否換個駕駛就能讓國民黨重回正軌呢？短短一句話讓人充滿想像，真不愧是韓國瑜！

不過，林俊憲也說，如果要用路來比喻，國民黨現在更像是困在台南常見的圓環之中，戰鬥藍是一條路、地方諸侯的低調中立是一條路、急統親共是一條路，不斷流失的正統中華民國藍也還算是一條路，無數的派系各自想通往不同方向，朱立倫卻遲遲無法以主席身份做出決定，一直在圓環裡繞啊繞，整個黨也因此暈頭轉向。

林俊憲表示，距離年底真正的決戰時間越來越近，內外交迫，留給朱立倫繞圈圈的時間已經不多，繼續下去遲早會被人趕下駕駛座，目前看起來戰鬥藍最有這個實力。不過戰鬥藍其實更像是代理人角色，在韓國瑜淡出時吸納維持深藍和韓粉的能量，兵馬都在，只等主帥歸隊，韓國瑜要接掌這股勢力只看他想不想而已，就等他再次說出「Yes I do」了！