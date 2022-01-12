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于北辰估年底大選藍營大贏或小贏　「但對朱立倫2024不會有任何幫助」

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營兩戰失利恐衝擊年底縣市首長大選，對此，退將于北辰分析，國民黨在地方上有長久的經營，所以應該會大贏或小贏，但不管2022的結果為何，「對朱立倫想進軍2024而言不會有任何一點幫助。」

林昶佐罷免案失利、中二補選部分，藍營候選人顏寬恒也不敵林靜儀，加上四大公投，國民黨近期已慘遭三連敗，黨內基層改革聲浪不斷，藍營支持者更怒轟黨主席朱立倫神隱、常敗將軍，要「朱下韓上」，改由前高雄市長韓國瑜出任黨主席。

對於2022地方縣市首長選舉，于北辰接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，國民黨不會輸到太多，預估會是大贏或小贏，因為國民黨在地方上有長久的經營，所以有相對優勢，但不管2022的結果是好是壞，「對朱立倫想進軍2024而言不會有任何一點幫助，因為地方選舉投給國民黨的人，是看人不看黨。」

于北辰表示，現在國民黨積弱不振，想要重返執政可以說是比登天還難，「只要是『不走台獨路線、捍衛中華民國，以及確保民主、自由、人權這些普世價值』的黨來執政，誰執政又如何。」

于北辰呼籲，許多深藍選民都像以前的他一樣，認為「沒有中國國民黨，中華民國就會滅亡」，但其實是不是只有國民黨可以救台灣，真正可以救台灣的是全台灣的人民。

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