男友亂倫繼妹！女大生驚見「肉色激戰片」　崩潰：她在上面

記者吳美依／編譯

美國18歲女大生考特妮（Courtney Copenhagen）和男友米切爾（Mitchell）熱戀中，卻突然收到對方的繼妹傳來一段影片，竟是男友與繼妹做愛的亂倫畫面。她當場情緒崩潰，「他們倆都光溜溜的，而且她還在他身上。」

《紐約郵報》報導，考特妮是密西根理工大學（MTU）大一新生，剛入學就與同校2年級學長交往，而男友的繼妹艾許莉（Ashley）仍在就讀高中。她回憶，「我從沒把他的繼妹視為威脅，直到她傳來2人做愛的影片。我一看到影片就開始哭，第一個想法是，『搞什麼鬼？』」

▲考特妮發現男友與繼妹亂倫。（圖／翻攝TikTok@theshortdumbass）



不巧的是，考特妮得知真相時，正好與男友的母親一起吃午餐。她心情大受打擊，根本無法保持鎮定，「我當時非常震驚，不知道該怎麼辦」，在男友媽媽關心之下，只好把影片給對方看，「他的媽媽呆愣愣地看著我說，『我必須離開』，接著就離開餐廳。我猜，她回家去質問自己的孩子了。」

考特妮來不及和男友對質，已經被對方搶先封鎖電話及社群媒體，甚至還收到一長串訊息，被艾許莉痛罵「怎麼能把這件事公布在網路上」。她表示，如果自己生活不順，都會拍攝TikTok影片抒發情緒，未料引發如此軒然大波。

網友們紛紛留言安慰，祝福「下一個會更好」，但考特妮請大家不必為自己難過，「我很高興自己逃過一劫。」她沒有對愛情失去信心，但目前學業繁忙，決定暫時不談戀愛，「我沒時間處理這些鬧劇。」

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