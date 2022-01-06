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正妹咬指挑逗　鄉民全嗨了！她下秒自曝「1數字」男人全嚇跑

@princessaprilxo

nobody wants a cougar

♬ Kiss Me More (feat. SZA) - Doja Cat

記者吳美依／綜合報導

外國一名女網友外型清秀甜美，一雙水汪汪大眼睛，加上超仙氣質，身邊總是吸引大批追求者。但是，只要她向對方透露自己的年齡，就會立刻把人嚇跑，甚至慘遭大罵「老牛吃嫩草」。

女網友在TikTok影片中表示，「男人們都很喜歡我，直到我把自己的年紀告訴他們。我今年44歲了。」她感慨，現在似乎「沒人喜歡熟女」，令自己感到相當沮喪。

▲▼外國一名凍齡女網友已經44歲。（圖／翻攝TikTok@princessaprilxo）

▲外國一名女網友已經44歲，外表完全看不出來。（圖／翻攝TikTok@princessaprilxo）

許多網友都嚇壞了，紛紛大讚原po超凍齡，其中不少人認為，年齡根本不是問題，「我不認為那些傢伙算是男人，妳必須知道，其中很多人肯定只是男孩。如果一個女人個性很好、做自己，年齡根本不重要。」、「年齡只是個數字而已，真正重要的是妳的內心。」

儘管如此，也有網友指出，如果要發展長期關係，年紀確實是一大現實考量，「他們可能還是很喜歡妳，但只要想到生孩子，就不可能繼續發展了。」

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