媽沙發上睡死爸去抽煙　出生15天男嬰被2犬「撕咬23口」爆頭慘死

▲涉案的2犬已被安樂死。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國出生14天男嬰魯本(Reuben McNulty)因為媽媽在沙發上睡著，爸爸人在外面抽煙，無人看管的情況下遭家中所養的2條斯塔福郡鬥牛㹴犬攻擊，頭部被瘋狂啃咬23口，3周後不幸死亡。最新消息指出，事發前社工早就有警告家長，不要讓小孩單獨和2狗在一起，結果仍發生憾事。

事件發生在2018年11月18日凌晨2時，31歲母親艾美(Amy Litchfield)雖然當時與魯本一同在沙發上，然而她卻不小心睡著，導致兒子被2條寵物犬費茲(Fizzy)和多提(Dotty)攻擊。在外面抽煙的父親丹(Dan McNulty)返回屋內時，目睹兒子與愛犬身上全都是血，而妻子還睡得很熟。

魯本被緊急送醫治療發現，他的腦部、脊柱與顱骨都遭到重傷，3周後於同年12月13日不幸去世。驗屍官表示，2狗對魯本的頭部造成至少23處傷口，「2狗有可能是被魯本的哭聲刺激，才會把他當成獵物或是玩具」。

艾美與丹因為涉嫌疏忽照顧導致孩童死亡被捕，不過檢察官2020年12月決定不對2人起訴。最新調查指出，早在魯本出生前，社工就曾對2人提出警告，無論任何時刻都不能讓2狗單獨與小孩相處，然而慘案發生時2人都沒有在旁邊監管，艾美因為吃了安眠藥所以沉睡不起，丹則剛好在外面抽煙，因為2人無意間的疏忽，而造成這起案件可怕和悲慘的結果。