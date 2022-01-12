　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／警政署發布120名高階警官人令　刑事鐵漢廖宗山接警政委員

▲保二、保三總隊長劉章遠、廖宗山升任警政署警政委員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保三總隊長廖宗山升任警政署警政委員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署1月12日下午3時許發布包含縣市警局長、直轄市六都副局長、警政署各科室主管等重要警職人事命令，其中最令人矚目、前雲林縣警局長朱宗泰因罹癌去世，由警政署行政組長李謀旺補上，另外現任保三總隊長的刑事鐵漢廖宗山、保二總隊長劉章遠均順利升任警政委員，本波人事命令調遷120名中高階官，其中包含8名縣市局長派任。

▲保二、保三總隊長劉章遠、廖宗山升任警政署警政委員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保二總隊長劉章遠升任警政署警政委員。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示：基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，警政署警政委員等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定發遷調人另共計120員，統一於111年1月17日禮拜一辦理交接到任。

1、保安警察第二總隊總隊長劉章遠陞任警政署警政委員
2、保安警察第三總隊總隊長廖宗山陞任警政署警政委員
3、嘉義縣警察局局長廖訓誠調任保安警察第二總隊總隊長
4、臺北市政府警察局副局長李西河調任保安警察第三總隊總隊長
5、臺中市政府警察局副局長邱文亮調任保安警察第四總隊總隊長
6、桃園市政府警察局副局長薛文容調任保安警察第五總隊總隊長
7、保安警察第五總隊總隊長林水順調任保安警察第六總隊總隊長
8、桃園市政府警察局副局長楊鴻正調任臺北市政府警察局副局長
9、臺北市政府警察局督察長翁群能調任臺北市政府警察局副局長
10、桃園市政府警察局主任秘書蔡鴻義調任桃園市政府警察局副局長
11、警政署秘書室主任顏旺盛調任桃園市政府警察局副局長
12、保安警察第四總隊總隊長魏慶賢調任臺中市政府警察局副局長
13、臺南市政府警察局主任秘書張樹德調任臺南市政府警察局副局長
14、警政署警政委員張春波調任臺南市政府警察局副局長
15、花蓮縣警察局局長蔡丁賢調任高雄市政府警察局副局長
16、高雄市政府警察局督察長趙瑞華調任高雄市政府警察局副局長
17、宜蘭縣政府警察局局長廖材楨調任臺北市政府警察局督察長
18、警政署教育組組長廖恆裕調任桃園市政府警察局主任秘書
19、新竹縣政府警察局局長吳敬田調任臺南市政府警察局主任秘書
20、苗栗縣警察局局長周煥興調任臺南市政府警察局督察長
21、新竹市警察局局長李安淳調任高雄市政府警察局主任秘書
22、臺南市政府警察局督察長葉明潭調任高雄市政府警察局督察長
23、嘉義市政府警察局局長黃建榮調任刑事警察局副局長
24、國道公路警察局主任秘書程文宏調任國道公路警察局副局長
25、警政署保安組組長郭士傑調任新竹市警察局局長
26、警政署保防組組長王文澤調任嘉義市政府警察局局長
27、警政署公共關係室主任楊哲昌調任新竹縣政府警察局局長
28、警政署法制室主任陳武康調任苗栗縣警察局局長
29、警政署行政組組長李謀旺調任雲林縣警察局局長
30、保安警察第三總隊副總隊長陳明君調任嘉義縣警察局局長
31、高雄港務警察總隊總隊長林新晃調任宜蘭縣政府警察局局長
32、警政署交通組組長戴崇贒調任花蓮縣警察局局長
33、保安警察第一總隊副總隊長鄭榮崑調任警政署行政組組長
34、保安警察第二總隊副總隊長林信雄調任警政署保安組組長
35、保安警察第七總隊副總隊長林富助調任警政署教育組組長
36、保安警察第四總隊副總隊長盧廷彰調任警政署交通組組長
37、警政署資訊室主任黃勝源調任警政署保防組組長
38、保安警察第六總隊副總隊長沈炳信調任警政署防治組組長
39、臺南市政府警察局永康分局分局長呂世明陞任警政署公共關係室主任
40、新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長黃壬聰陞任警政署秘書室主任
41、刑事警察局簡任技正林建隆調任警政署資訊室主任
42、保安警察第七總隊主任秘書王旭昌調任警政署法制室主任
43、警政署防治組組長莊勝雄調任高雄港務警察總隊總隊長
44、臺中市政府警察局警政監林宏儒調任警察機械修理廠廠長
45、保安警察第一總隊主任秘書李宏振調任保安警察第一總隊副總隊長
46、桃園市政府警察局中壢分局分局長陳百祿陞任保安警察第一總隊副總隊長
47、保安警察第二總隊主任秘書吳耀南調任保安警察第二總隊副總隊長
48、保安警察第三總隊主任秘書邱紹洲調任保安警察第三總隊副總隊長
49、保安警察第五總隊主任秘書李名昌調任保安警察第四總隊副總隊長
50、航空警察局主任秘書陳炯旭調任保安警察第六總隊副總隊長
51、保安警察第四總隊主任秘書張隆興調任保安警察第七總隊副總隊長
52、鐵路警察局主任秘書蔡文峰調任鐵路警察局副局長
53、臺北市政府警察局大安分局分局長李權哲陞任保安警察第一總隊主任秘書
54、新北市政府警察局海山分局分局長李忠萍陞任保安警察第二總隊主任秘書
55、桃園市政府警察局桃園分局分局長李建民陞任保安警察第三總隊主任秘書
56、臺中市政府警察局第三分局分局長張則誠陞任保安警察第四總隊主任秘書
57、臺南市政府警察局第二分局分局長許坤田陞任保安警察第五總隊主任秘書
58、警政署行政組副組長簡吉照調任保安警察第七總隊主任秘書
59、高雄市政府警察局苓雅分局分局長梁東山陞任航空警察局主任秘書
60、高雄市政府警察局新興分局分局長陳世煌陞任國道公路警察局主任秘書
61、新北市政府警察局板橋分局分局長劉炯炫陞任鐵路警察局主任秘書
62、臺南市政府警察局第六分局分局長陳錦文陞任警政署行政組副組長
63、警政署警監督察林漢堂調任臺中市政府警察局警政監
64、高雄市政府警察局左營分局分局長黃文哲陞任高雄市政府警察局警政監
65、高雄市政府警察局鳳山分局分局長林依仰陞任高雄市政府警察局警政監
66、臺南市政府警察局白河分局分局長陳明宏陞任警政署警監督察
67、臺北市政府警察局信義分局分局長范織坤調任臺北市政府警察局大安分局分局長
68、臺北市政府警察局內湖分局分局長王寶章調任臺北市政府警察局信義分局分局長
69、臺北市政府警察局文山第一分局分局長王炳睿調任臺北市政府警察局內湖分局分局長
70、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長沈明義調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長
71、臺北市政府警察局行政科科長王智民調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長
72、新北市政府警察局三峽分局分局長許芳毅調任新北市政府警察局板橋分局分局長
73、新北市政府警察局瑞芳分局分局長王鴻儒調任新北市政府警察局三峽分局分局長
74、新北市政府警察局保安科科長謝龍富調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長
75、新北市政府警察局土城分局分局長周振安調任新北市政府警察局海山分局分局長
76、新北市政府警察局汐止分局分局長陳朝新調任新北市政府警察局土城分局分局長
77、新北市政府警察局金山分局分局長林詮峰調任新北市政府警察局汐止分局分局長
78、刑事警察局偵查科科長詹志文調任新北市政府警察局金山分局分局長
79、刑事警察局偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪調任新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長
80、桃園市政府警察局平鎮分局分局長黃富村調任桃園市政府警察局桃園分局分局長
81、桃園市政府警察局大園分局分局長吳明彥調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長
82、桃園市政府警察局大溪分局分局長董欣欣調任桃園市政府警察局大園分局分局長
83、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長王鉉仁調任桃園市政府警察局大溪分局分局長
84、桃園市政府警察局後勤科科長謝建國調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長
85、桃園市政府警察局龜山分局分局長蕭欽杰調任桃園市政府警察局中壢分局分局長
86、桃園市政府警察局龍潭分局分局長蔡啟仁調任桃園市政府警察局龜山分局分局長
87、刑事警察局偵查第九大隊大隊長蔡坤益調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長
88、臺中市政府警察局烏日分局分局長楊川調任臺中市政府警察局第三分局分局長
89、臺中市政府警察局豐原分局分局長吳銘淵調任臺中市政府警察局烏日分局分局長
90、臺中市政府警察局東勢分局分局長劉安杰調任臺中市政府警察局豐原分局分局長
91、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長陳松寅調任臺中市政府警察局東勢分局分局長
92、臺中市政府警察局後勤科科長徐坤隆調任臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長
93、臺中市政府警察局督察周俊銘調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長
94、臺南市政府警察局第四分局分局長甘炎民調任臺南市政府警察局永康分局分局長
95、臺南市政府警察局學甲分局分局長王子雄調任臺南市政府警察局第四分局分局長
96、警政署教育組科長蔡宗昌調任臺南市政府警察局學甲分局分局長
97、臺南市政府警察局第三分局分局長朱信憲調任臺南市政府警察局第二分局分局長
98、臺南市政府警察局善化分局分局長歐祖明調任臺南市政府警察局第三分局分局長
99、臺南市政府警察局犯罪預防科科長劉怡宗調任臺南市政府警察局善化分局分局長
100、臺南市政府警察局麻豆分局分局長許敏能調任臺南市政府警察局第六分局分局長
101、臺南市政府警察局刑事鑑識中心主任林中興調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長
102、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長劉其賢調任臺南市政府警察局白河分局分局長
103、警政署人事室科長顏勤峰調任臺南市政府警察局佳里分局分局長
104、高雄市政府警察局仁武分局分局長古瑞麟調任高雄市政府警察局新興分局分局長
105、高雄市政府警察局鼓山分局分局長李崇偉調任高雄市政府警察局仁武分局分局長
106、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長蔡鴻文調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長
107、高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長邵明仁調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長
108、高雄市政府警察局督察陳楨筌調任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長
109、高雄市政府警察局三民第二分局分局長王世芳調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長
110、高雄市政府警察局岡山分局分局長葉錫山調任高雄市政府警察局三民第二分局分局長
111、高雄市政府警察局林園分局分局長洪振順調任高雄市政府警察局岡山分局分局長
112、高雄市政府警察局旗山分局分局長張泰賓調任高雄市政府警察局林園分局分局長
113、高雄市政府警察局秘書室主任洪榮敏調任高雄市政府警察局旗山分局分局長
114、高雄市政府警察局楠梓分局分局長陳文耀調任高雄市政府警察局左營分局分局長
115、高雄市政府警察局湖內分局分局長尤啟南調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長
116、高雄市政府警察局公共關係室主任蔡鴻謀調任高雄市政府警察局湖內分局分局長
117、高雄市政府警察局前鎮分局分局長孫成儒調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長
118、高雄市政府警察局小港分局分局長陳志榮調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長
119、高雄市政府警察局六龜分局分局長許健基調任高雄市政府警察局小港分局分局長
120、警政署後勤組科長陳膺方調任高雄市政府警察局六龜分局分局長

【其他新聞】

快訊／台大又傳墜樓意外！1學生墜活動中心3樓平台搶救中

快訊／台大法律系男學生驚傳宿舍墜樓亡

快訊／台大女學生今墜樓身亡　疑為網紅木子小姐

 
ET快訊
快訊／遭指打槍「黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾親曝真實原因
台北孝子砸8千萬搬進台中！　為了讓兒唸私校入手百坪豪宅
快訊／銀行3行員確診　Ct值19.1、16、17
快訊／手機突警報別慌！　五大電信16:00災防訊息測試
快訊／李靚蕾管家赴警局！　「要求備案」原因曝光
「蝦皮店到店」爆確診者足跡！　2夜市也有
快訊／北市醫院累積180人確診Omicron　柯文哲曝病況
快訊／桃園所有國小、公幼戶外教學+畢旅同步取消
護理師男友餐酒館店休14天　員工PCR出爐
LIVE／北市確診+1　柯文哲最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

戰線延長！李靚蕾派女管家到警所備案　新生南路派出所長證實

快訊／李靚蕾管家赴警所！「要求備案」原因曝：請警方留下紀錄

陳奕與殉職飛官莊倍源是高中校友　唸官校時曾探視安慰莊母

女主管罵男作業員是「散仙」　挨告逼他走廊罰站到天亮

夫遭好友一槍擊斃！妻目擊崩潰　他辯「教訓一下」判14年

快訊／警政署發布120名高階警官人令　刑事鐵漢廖宗山接警政委員

台中網路交易詐騙去年金額逾千萬　專家：買賣前先做好4件事

「姪子」來電要15萬　雲林婦匯完後起疑報警...錢救回來了

聽說國民法官新制優點多　陳菊率監委到北院首度旁聽體驗

借名給家人買車卻收千張罰單　超衰男欠51萬！賣手作麵包償還　

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

戰線延長！李靚蕾派女管家到警所備案　新生南路派出所長證實

快訊／李靚蕾管家赴警所！「要求備案」原因曝：請警方留下紀錄

陳奕與殉職飛官莊倍源是高中校友　唸官校時曾探視安慰莊母

女主管罵男作業員是「散仙」　挨告逼他走廊罰站到天亮

夫遭好友一槍擊斃！妻目擊崩潰　他辯「教訓一下」判14年

快訊／警政署發布120名高階警官人令　刑事鐵漢廖宗山接警政委員

台中網路交易詐騙去年金額逾千萬　專家：買賣前先做好4件事

「姪子」來電要15萬　雲林婦匯完後起疑報警...錢救回來了

聽說國民法官新制優點多　陳菊率監委到北院首度旁聽體驗

借名給家人買車卻收千張罰單　超衰男欠51萬！賣手作麵包償還　

快訊／遭指打槍「黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾親曝真實原因

兄弟新洋砲叫福來喜　取名恰巧與哈利波特有關係

金山小編過勞死家屬申請國賠　賴品妤：促修法避免憾事重演

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

PRADA春夏爆款出爐！　三角LOGO手袋、口袋漁夫帽超欠買

戰線延長！李靚蕾派女管家到警所備案　新生南路派出所長證實

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

咬下爆超濃肉桂醬！超商獨家「蘋果派雪糕」　還吃得到果肉、卡士達冰

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

西蒙斯鬧劇將落幕？七六人想打包他＋哈里斯　替今夏追哈登布局

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

社會熱門新聞

林家父女已知母噩耗！2姊妹回應令人心疼

獨／蕾神開轟「已報警」　所長證實：有接到電話

F-16V失事飛官失聯逾20hrs　家屬頂寒風集氣

快訊／F-16V失聯！民眾拾獲「飛機殘骸」

顏清標連任「鎮瀾宮董座」恐生變　戶籍遭檢舉違規

F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機輪胎、本體

龐建國墜樓亡　相驗結果出爐

快訊／F-16V失聯搜救　發現疑似「未彈射降落傘」

快訊／蘇花和平隧道男口20歲男墜崖身亡

即／警政署發布120名高階警官人令

即／BMW男酒駕撞飛一家人遭殺人罪起訴

一家10口擠破屋遭蛇擾　遭爆擁「千坪土地」

年輕人穿單薄衣物衝武嶺　警找到發抖失溫的他

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

更多熱門

相關新聞

酒後不開車　屏警7日規劃全國同步取締酒駕勤務

酒後不開車　屏警7日規劃全國同步取締酒駕勤務

杜絕酒後駕車肇事，屏東縣政府警察局今(7)日執行全國性的取締勤務，各警分局在所屬轄內易肇事的時段及路段加強攔查作為，杜絕酒駕等違規情事發生。

全國擴大取締酒駕專案7日上路　動員4381警力

全國擴大取締酒駕專案7日上路　動員4381警力

詐騙集團假冒誠品詐財近千件　經濟部：不排除裁罰

詐騙集團假冒誠品詐財近千件　經濟部：不排除裁罰

警政署撥37億換全台警用無線電

警政署撥37億換全台警用無線電

酒駕太猖狂　警政署調升全國查緝強度

酒駕太猖狂　警政署調升全國查緝強度

關鍵字：

警政署高階警官人事命令

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面