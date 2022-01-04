警政署撥37億換全台警用無線電　新系統可跨縣市通話兼保密

▲警政署4日與三商電腦簽約將斥資37億更新全台警用通訊系統。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣警察所用的無線電系統迄今超過20年，設備老舊維修經費高，加上各縣市警局均自建無線電系統法跨區通訊，警政署為提升警察通訊保密性、即時通訊效率，陸續投入新台幣37億預算、建置「數位集群中繼式無線電通訊系統」，該警用無線電系統更新案於去年12月30日決標，1月4日完成簽約，由三商電腦股份有限公司得標。

警政署指出：相較過去類比式無線電，新一代的警察通訊系統顯著提升保密能力、通訊品質及通訊範圍，並有防水防摔、無線藍牙等多項功能，可有效提升各類勤務執勤效能，還可擴大警用無線電通訊範圍，串聯北部、中部、南部、花東及離島等地區之警用無線電通訊，讓員警執勤達到全台通訊零死角之目標。

▲警政署4日與三商電腦簽約將斥資37億更新全台警用通訊系統。（圖／記者張君豪翻攝）

總統蔡英文多次在主持「警察節慶祝大會」、「保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑」等活動時，多次強調「警用通訊器材的提供是非常重要的事，應換裝成新型、高效能且便利之設備」用以保障員警執勤安全與提升執勤效能。

警政署、警察通訊所歷經委託規劃設計招標，警用無線電系統更新案在去年年12月30日決標予三商電腦股份有限公司，並於今年1月4日簽約完成。

三商電腦股份有限公司為台灣上市大型系統整合商，且為台灣唯一具備包含台鐵TETRA、台北市警察局P25、高速公路局DMR等大型跨區域數位無線電系統建置供應商。本次該公司與美商MOTOROLA合作，參與全國警用無線電建置，並在最有利標評選過程，獲得多數評選委員肯定。

警政署指出：考量高雄市政府警察局裝備最為老舊，規劃於2022年優先汰換並辦理啟動作業，其餘各縣市警局將於4年內分階段汰換啟用新式無線電裝備，以改善統整全台警察通訊系統；各階段啟用順序如下：

一、第1階段：高雄市、屏東縣。

二、第2階段：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市、金門縣。

三、第3階段：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市。

四、第4階段：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

未來新式數位集群中繼式無線電系統建置完成後，將達到國家安全加密等級與全台跨縣市、跨勤務的通訊功能，滿足警勤任務及使用需求，達成縱向及橫向聯繫的目標，讓無線電成為員警執勤最堅強的後盾。

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