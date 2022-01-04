　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警政署撥37億換全台警用無線電　新系統可跨縣市通話兼保密

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署4日與三商電腦簽約將斥資37億更新全台警用通訊系統。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣警察所用的無線電系統迄今超過20年，設備老舊維修經費高，加上各縣市警局均自建無線電系統法跨區通訊，警政署為提升警察通訊保密性、即時通訊效率，陸續投入新台幣37億預算、建置「數位集群中繼式無線電通訊系統」，該警用無線電系統更新案於去年12月30日決標，1月4日完成簽約，由三商電腦股份有限公司得標。

警政署指出：相較過去類比式無線電，新一代的警察通訊系統顯著提升保密能力、通訊品質及通訊範圍，並有防水防摔、無線藍牙等多項功能，可有效提升各類勤務執勤效能，還可擴大警用無線電通訊範圍，串聯北部、中部、南部、花東及離島等地區之警用無線電通訊，讓員警執勤達到全台通訊零死角之目標。

▲警政署4日與三商電腦簽約將斥資37億更新全台警用通訊系統。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署4日與三商電腦簽約將斥資37億更新全台警用通訊系統。（圖／記者張君豪翻攝）

總統蔡英文多次在主持「警察節慶祝大會」、「保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑」等活動時，多次強調「警用通訊器材的提供是非常重要的事，應換裝成新型、高效能且便利之設備」用以保障員警執勤安全與提升執勤效能。

警政署、警察通訊所歷經委託規劃設計招標，警用無線電系統更新案在去年年12月30日決標予三商電腦股份有限公司，並於今年1月4日簽約完成。

三商電腦股份有限公司為台灣上市大型系統整合商，且為台灣唯一具備包含台鐵TETRA、台北市警察局P25、高速公路局DMR等大型跨區域數位無線電系統建置供應商。本次該公司與美商MOTOROLA合作，參與全國警用無線電建置，並在最有利標評選過程，獲得多數評選委員肯定。

警政署指出：考量高雄市政府警察局裝備最為老舊，規劃於2022年優先汰換並辦理啟動作業，其餘各縣市警局將於4年內分階段汰換啟用新式無線電裝備，以改善統整全台警察通訊系統；各階段啟用順序如下：

一、第1階段：高雄市、屏東縣。
二、第2階段：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市、金門縣。
三、第3階段：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市。
四、第4階段：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

未來新式數位集群中繼式無線電系統建置完成後，將達到國家安全加密等級與全台跨縣市、跨勤務的通訊功能，滿足警勤任務及使用需求，達成縱向及橫向聯繫的目標，讓無線電成為員警執勤最堅強的後盾。

【其他新聞】

獨／抓到了！PTT網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」　截圖全用同一張

獨／PO男友視角照帶風向「沒品維尼」不是林秉樞！暗黑操作驚曝光

獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光！司法院長監委立委全上榜

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
桃機3確診曾搭同輛交通車　8親人採檢出爐
切割李靚蕾財產對半分　王力宏返台「手機反拍」背後藏內幕
超大潛勢區！台灣恐有規模8.0強震　台大教授：連日本都認證
身分證「中2碼」住森林飯店打6折！　車牌對中也有優惠
王力宏篩檢超大陣仗！專業車隊打掩護　隔離完想見小孩
快訊／垃圾車後斗突爆炸　2人遭炸傷
詭！情侶陳屍臥龍洞　10年前同地點曾被救過
快訊／計程車司機確診　基隆、桃園都有租屋匡列1同住者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

照顧女兒不收房租　3惡人不知感恩貓食塞嘴線香刺腿虐10歲女童

快訊／垃圾車後斗突爆炸　2清潔隊員遭炸傷！卡式瓦斯罐惹禍

警政署撥37億換全台警用無線電　新系統可跨縣市通話兼保密

超詭異！臥龍洞消失情侶尋獲遺體　搜救人員10年前同地點救過兩人

八里宮廟凌晨遭闖空門　廟祝500多萬珠寶遭竊！警14小時追回　

浴室裝針孔小姨子洗澡全被錄！7張記憶卡老少都有　水電工下場曝

投資海外友人生意一匯12萬美金　細節全不知銀行員機警阻詐

驚悚畫面曝！台中轎車超車失控翻覆「車頭撞爛」　1命危2傷送醫

《憲法訴訟法》今上路　許宗力：大法官可直接審查違憲判決

為閃野貓！金門工程車撞紐澤西護欄大翻車　駕駛嚇傻送醫

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

照顧女兒不收房租　3惡人不知感恩貓食塞嘴線香刺腿虐10歲女童

快訊／垃圾車後斗突爆炸　2清潔隊員遭炸傷！卡式瓦斯罐惹禍

警政署撥37億換全台警用無線電　新系統可跨縣市通話兼保密

超詭異！臥龍洞消失情侶尋獲遺體　搜救人員10年前同地點救過兩人

八里宮廟凌晨遭闖空門　廟祝500多萬珠寶遭竊！警14小時追回　

浴室裝針孔小姨子洗澡全被錄！7張記憶卡老少都有　水電工下場曝

投資海外友人生意一匯12萬美金　細節全不知銀行員機警阻詐

驚悚畫面曝！台中轎車超車失控翻覆「車頭撞爛」　1命危2傷送醫

《憲法訴訟法》今上路　許宗力：大法官可直接審查違憲判決

為閃野貓！金門工程車撞紐澤西護欄大翻車　駕駛嚇傻送醫

Fuso商用重車去年賣9407輛、成長28.8%　蟬聯3.5噸↑冠軍30連霸

賓士G-Class暴改「湖人配色」！紫金內裝好銷魂、馬力直上900匹

桃機職場群聚感染源不明　3確診曾搭同輛交通車...親人採檢結果曝

帕瑪火腿吃到飽！台中星饗道自助餐升級　還有泰式椰香綠咖哩料理

高速路上演電影《老炮兒》鴕鳥狂奔經典畫面　網友直呼：可可愛愛

王苡丞重訓營初體驗「每天都很充實」　丘總提醒記住好的感覺

女車神習慣「反手開車」　男友急呼超危險…碰到1狀況GG：雙手骨折

董子浩情定翁克堯胞妹完成婚禮　積極找新東家「想打給女兒看」

新車、老車都故障不斷！台鐵統計：2021年行車異常件數已減2成

帥翻的熊貓面飛返計時錶新年首發　TAG Heuer霸氣錶慶60周年

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

目睹女友劈腿小開！魯蛇PO網公審害她殞命

快訊／臥龍洞驚見吊屍　失蹤情侶遺體200公尺外尋獲

高雄22歲妹狂譙力宏敢挨告！晚間現身了

工廠偷排氰化物！21歲新婚工人「爸我不行了」亡

即／Toyz出來了！勒戒所評估無吸毒傾向獲釋

人妻帶小鮮肉回家　辯「修完水電就走欠人情」

大貨車停車買便當壓死便當攤車老闆

F奶工地波神丟鑽戒狂指「前男友」偷的　慘挨告

快訊／新莊分局偵查隊長「酒駕」

雲林賓士撞聯結車　25歲駕駛不治

律師「連結」人妻　上摩鐵2次下場曝

哄抬酒精賺18萬　OL：神明要我行善

南投古道命案　高大成揭情侶失蹤原因

更多熱門

相關新聞

酒駕太猖狂　警政署調升全國查緝強度

酒駕太猖狂　警政署調升全國查緝強度

警政署貫徹「酒駕零容忍」政策，有效防制酒駕事故，日前通令各警察機關應嚴正執法，針對轄區內餐廳飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，增加酒駕攔檢強度及宣導作為。警政署呼籲民眾切莫心存僥倖酒駕上路，可多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」方式安全返家。

蔡英文出席警政署署務會報　感謝協助疫情防堵

蔡英文出席警政署署務會報　感謝協助疫情防堵

警光獎今頒發　保三康力權獲首獎

警光獎今頒發　保三康力權獲首獎

前立委潘維剛率企業家捐名犬護治安

前立委潘維剛率企業家捐名犬護治安

救災無線電無法群呼挨批做半套　高公局回應了

救災無線電無法群呼挨批做半套　高公局回應了

關鍵字：

警政署無線電通訊系統加密motolora

讀者迴響

熱門新聞

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面