周玉蔻《放言》爆中國商人詐騙　判賠12萬關鍵在於多「2個字」

▲資深媒體人周玉蔻經營的網媒《放言》報導中國商人孫天群「詐騙」，判賠12萬元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻經營的網媒《放言》，前年報導指稱中國商人孫天祥是「大詐騙家」、從中國一路騙到香港」等語，孫男認為遭污衊，告《放言》求償160萬元與要求登報道歉，《放言》抗辯引述中國媒體相關報導，台北地院審理認為中國媒體並沒說孫男「詐騙」，《放言》未盡查證義務，判應賠償12萬元，但不必登報道歉，可上訴。

本案源於《放言》前年（2020年）1月間，以《大詐騙家孫天群》為題，報導指稱孫男不斷成立各種公司，用P2P集資和直播投資炒作詐騙等手法不斷詐騙套現，「從中國一路騙到香港」，受害者包括中國與香港地區投資人。

孫天群曾為中國「黃山幸福新世界集團」負責人，與在台因涉洗錢罪被起訴審理的中國商人向心夫妻關係密切，他提告指稱，《放言》報導不實、未盡合理查證義務，以致他名譽與社會評價遭嚴重貶損，求償精神慰撫160萬元與登報道歉。

負責撰稿的《放言》總監黨一馨辯稱，報導內容引述中國媒體相關新聞內容，是依據一定可信的事實，沒有憑空杜撰，且已盡合理查證義務，何況孫天祥另提誹謗、加重誹謗等刑事告訴，都被檢方不起訴處分，孫男聲請刑案交付審判也被法院駁回，代表《放言》沒有賠償責任。

法官審理認為，依照《放言》提出的中國媒體報導原文，只見孫天群以「黃山幸福新世界」度假養生村等商品在中國集資平台融資，發生到期未還款、人去樓空等糾紛，被當地法院列為失信人、失信未履行金額達3000萬元（人民幣），還有中國媒體報導黃山新世界積欠募資達7800餘萬元人民幣，但隻字未提孫男涉及「詐騙」。

法官指出，《刑法》對於誹謗罪的成立須以出於故意的行為為限，刑案的認定也不拘束民事案件的審理，而侵害名譽全的民事損害賠償責任，包括過失行為，《放言》沒查證引述的中國媒體報導內容真實性，還自行加入孫男涉嫌「詐騙」的語句，有違新聞媒體應負的合理查證義務。

法官認定《放言》本案報導造成孫天群名譽受損，審酌《放言》資本額1200萬元，判應賠孫男精神慰撫12萬元，至於孫男要求《放言》在3家報紙刊登道歉聲明，法官認為這3家報社都沒報導孫男涉及詐騙，且時隔1年多，若登報道歉反而會讓大眾重新注意孫男有無詐欺，未必能回復孫男名譽，判《放言》不必登報道歉。可上訴。