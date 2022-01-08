侵門踏戶！周玉蔻到顏寬恒競選總部簽名　在沙龍大院按門鈴、自拍

▲周玉蔻8日拜訪位在台中沙鹿向上路的顏寬恒競選總部。（合併圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

記者蘇晏男／台北報導

在台中第二選區立委補選競選期間，資深媒體人周玉蔻發起「搶救大甲媽」，屢槓國民黨候選人顏寬恒、揭露顏家醜聞。沒想到就在選前一天，周玉蔻前往位在沙鹿向上路的顏寬恒競選總部「侵門踏戶」，在簽名簿上留言邀請顏寬恒及其父、大甲鎮瀾宮董事長顏清標上她的節目。

「刪Q」罷免投票去年10月23日通過，周玉蔻隨即透過臉書表示，收拾心情打補選戰；她後來還推薦林靜儀是補選適當人選之一。接著，周玉蔻發起「搶救大甲媽」，陸續抨擊顏清標、顏寬恒，還接連踢爆顏家財產來源疑雲及土地取得爭議等；此外，周玉蔻還向顏清標下戰帖，嗆聲「誰怕你呀」，甚至一度直球對決，在節目上打給顏家，不料被顏寬恒服務處主任掛電話。然而，周玉蔻幾盡「日更」砲轟顏家，轉移了林靜儀的關注度，曾造成民進黨內憂心，及被其他人酸好似周玉蒄自己要參選。

有趣的是，中二補選投票日前夕這一天，周玉蔻竟「侵門踏戶」了。周玉蔻8日在臉書發文，她除了到白沙屯拱天宮參拜媽祖，祈求正義必勝、國泰民安外，還拜訪位在沙鹿向上路的顏寬恒競選總部。

周玉蔻說，剛剛拜訪向上路顏寬恒競選總部，在簽名簿上留言，邀請顏寬恒、顔清標兩位來她的節目接受訪問，並寫下祝福、平安致意。總部有一位義警、三位工作人員，也請他們代為向顔清標轉達祈祝身體早日康復之意。「其中一位，拿了5號的帽子請我簽名，好開心。」

不僅如此，周玉蔻還到具土地取得爭議的顏家「沙龍大院」按門鈴，即便無人回應，她也跟監視器揮揮手，甚至驚呼，「清水分局明秀派出所還設有巡邏箱耶。」名嘴溫朗東看到此篇文後，留言表示「設在違建上的巡邏箱。」周玉蒄則回應，「警方丟丟臉」。

▼周玉蔻8日到顏家「沙龍大院」按門鈴。（合併圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）