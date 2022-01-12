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房客在租處輕生變凶宅　房價掉65萬！屋主求償勝訴

▲台南龔姓男子在租處輕生身亡，曾姓屋主不甘房子成凶宅而掉價65萬餘元，而向龔男遺管理人求償，台南地院判賠69萬8千元給屋主。（圖／記者林悅攝）

▲台南龔姓男子在租處輕生身亡，曾姓屋主不甘房子成凶宅而掉價65萬餘元，而向龔男遺管理人求償，台南地院判賠69萬8千元給屋主。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南曾姓屋主，前把房子租給1名龔姓男子居住，不料龔男於2019年8月1日在該屋輕生身亡，害該屋成「凶宅」，房價立馬掉價65萬5千元！曾姓屋主心有不甘，向龔男遺產管理人求償，台南地院判決龔男遺產管理人要共賠69萬8千多元給屋主。

在法院審理時，曾姓屋主主張，其位於台南地區的房屋租給龔姓男子，沒想到龔男於2019年8月1日在該屋內輕生身亡，使得其所有的房子變成凶宅，該屋經不動產估價師公司評估在正常情況，原來市值總價為234萬多元，由於房客在屋內輕生身亡，致使房價減損65萬5千多元。

屋主表示，除了變成凶宅、房價減損65萬5千多元之外，因為房客在屋內燒炭煙燻緣故，在屋內重新油漆、修復地磚與廢棄物處理等回復原狀費用花了4萬3千元，加上減損的房價，共是69萬8千多元，不甘莫名遭受這些損失，提告要求龔男的遺產管理人賠償。

台南地院審理時，委託不動產估價師公司對該屋進行估價，且在開庭時，龔男遺產管理人表明同意給付屋主求償的金額。

台南地院法官根據不動產估價師公司的估價報告書，認同該凶宅減損價值為65萬5千多元；加上屋主主張4萬3千元房屋回復原狀費用，被告也不爭執，判龔的遺產管理人要賠償69萬8千多元給凶宅屋主。

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