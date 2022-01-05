「台塑小王子」妻砸1238萬買大師水墨竟沒證明　毀約勝訴

▲王文堯妻子買畫作，竟沒拿到證明，法院認定毀約有理。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台塑企業創辦人王永在二房長子王文堯，被外界稱為「台塑小王子」。他的妻子林仟惠多年前向大藝術家畫廊創辦人莊喬伊，以1238萬元購買水墨大師吳冠中的4幅作品，還沒簽約就先匯款。但莊喬伊卻提不出真跡與來源證明，林仟惠毀約並起訴要求退款，一審判林仟惠勝訴，莊喬伊上訴，二審高院還是判決林仟惠勝訴。可上訴。

林仟惠起訴指出，她與丈夫王文堯，在2017年12月3日到大藝術家畫廊，向莊喬伊指名購買吳冠中的「故鄉小樓」、「歐洲街景」、「庭院葫蘆」、「小三峽」4幅畫作，當時莊喬伊向2夫婦表示，這是英國收藏家私人收藏，來源合法，還有文件可證明為真跡，莊喬伊承諾提出來源、真跡證明文件，2夫婦非常心動。

林仟惠第二天再到畫廊議價，最後以1238萬元成交，林仟惠並依莊喬伊的要求在訂購單上簽名以保留畫作，但未正式簽立買賣契約，林仟惠就匯款1238萬元至莊喬伊的私人帳戶。林仟惠之後取得畫作，但莊喬伊並未提供相關證明，林仟惠不滿，認為自己受騙，打算毀約，並提出民事訴訟，要求莊喬伊返還1238萬元。

法院審理時，莊喬伊拒絕返還，辯稱雙方已經買賣契約，拒絕返還1238萬元；此外，莊喬伊還堅持雙方契約成立，提出反訴，要求林仟惠給付尾款480萬元。一審法院審理後，認為莊喬伊具有專業知識，對於吳冠中畫作出現偽作應該知悉，所以應該能依照專業向收藏家確認、並要求提供來源與真跡證明文件，因此一審法院認為莊喬伊沒有提出證明，確實違反交易公平性，因此一審法院認定林仟惠解約有理，判她勝訴。

莊喬伊上訴二審，高等法院審理後，認為畫作為高價藝術品，無統一之公定價格，無論是收藏或投資，畫作是否為真跡及市場流通價值，就是買家最重視事項；所以真跡、來源證明文件之提出，在本件交易上為重要事項。高院認為，欠缺來源、真跡證明文件將影響本案畫作之價值及流通性，如果林仟惠事先知悉無法提出，一定不會答應交易，故高院還是認定莊喬伊沒有提出證明，確實違反交易公平性，林仟惠解約有理，再度判決她勝訴。另外高院也將莊喬伊的反訴，一併駁回。