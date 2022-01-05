　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「台塑小王子」妻砸1238萬買大師水墨竟沒證明　毀約勝訴

▲ 台塑關係企業資深副總王文堯。(圖／公關提供)

▲王文堯妻子買畫作，竟沒拿到證明，法院認定毀約有理。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

記者吳銘峯／台北報導

台塑企業創辦人王永在二房長子王文堯，被外界稱為「台塑小王子」。他的妻子林仟惠多年前向大藝術家畫廊創辦人莊喬伊，以1238萬元購買水墨大師吳冠中的4幅作品，還沒簽約就先匯款。但莊喬伊卻提不出真跡與來源證明，林仟惠毀約並起訴要求退款，一審判林仟惠勝訴，莊喬伊上訴，二審高院還是判決林仟惠勝訴。可上訴。

林仟惠起訴指出，她與丈夫王文堯，在2017年12月3日到大藝術家畫廊，向莊喬伊指名購買吳冠中的「故鄉小樓」、「歐洲街景」、「庭院葫蘆」、「小三峽」4幅畫作，當時莊喬伊向2夫婦表示，這是英國收藏家私人收藏，來源合法，還有文件可證明為真跡，莊喬伊承諾提出來源、真跡證明文件，2夫婦非常心動。

林仟惠第二天再到畫廊議價，最後以1238萬元成交，林仟惠並依莊喬伊的要求在訂購單上簽名以保留畫作，但未正式簽立買賣契約，林仟惠就匯款1238萬元至莊喬伊的私人帳戶。林仟惠之後取得畫作，但莊喬伊並未提供相關證明，林仟惠不滿，認為自己受騙，打算毀約，並提出民事訴訟，要求莊喬伊返還1238萬元。

法院審理時，莊喬伊拒絕返還，辯稱雙方已經買賣契約，拒絕返還1238萬元；此外，莊喬伊還堅持雙方契約成立，提出反訴，要求林仟惠給付尾款480萬元。一審法院審理後，認為莊喬伊具有專業知識，對於吳冠中畫作出現偽作應該知悉，所以應該能依照專業向收藏家確認、並要求提供來源與真跡證明文件，因此一審法院認為莊喬伊沒有提出證明，確實違反交易公平性，因此一審法院認定林仟惠解約有理，判她勝訴。

莊喬伊上訴二審，高等法院審理後，認為畫作為高價藝術品，無統一之公定價格，無論是收藏或投資，畫作是否為真跡及市場流通價值，就是買家最重視事項；所以真跡、來源證明文件之提出，在本件交易上為重要事項。高院認為，欠缺來源、真跡證明文件將影響本案畫作之價值及流通性，如果林仟惠事先知悉無法提出，一定不會答應交易，故高院還是認定莊喬伊沒有提出證明，確實違反交易公平性，林仟惠解約有理，再度判決她勝訴。另外高院也將莊喬伊的反訴，一併駁回。

ET快訊
南韓高鐵出軌！　車窗碎裂慘況曝光
雙B路口對決！　BMW側身爛毀1人送醫
《華燈》鳳小岳透露兇手「2線索」！　全場驚呼
柯文哲冷風獨站40分鐘　綠委爆：蔡英文其實很不開心
快訊／不攤計程車錢！　他在後座活活打死人拖下車
鳳梨驚爆求婚成功！　「超大顆鑽戒」套牢辣女友
快訊／桃園4本土確診　12處最新足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前夫要把2歲兒給小三顧！母氣不過帶子上路獲救　法官判囚3年

高雄酒駕撞碎1家4口！陳其邁2度探視　擁抱阿嬤捐10萬助重建　

泥水師傅擁3車欠稅25萬　月薪4萬借錢贖賓士繳不出2千元管理費

快訊／酒友不攤計程車錢　他在後座活活打死人後拖下車丟包

失業6個月壓力太大　體育老師2021年最後一天輕生

「台塑小王子」妻砸1238萬買大師水墨竟沒證明　毀約勝訴

2女雙載遭聯結車輾斃　居民大罵：路窄大車多幾乎天天車禍！

獨自倒完垃圾走回家！聽見身後傳來詭異聲響　她回頭一看嚇傻

台南「雙B路口對決」波及3機車　賓士爆頭、BMW側身爛毀1人送醫

獨／臥龍洞3屍跑山獸妻首參與！突感不適撥開雜草　驚喊：找到了

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

前夫要把2歲兒給小三顧！母氣不過帶子上路獲救　法官判囚3年

高雄酒駕撞碎1家4口！陳其邁2度探視　擁抱阿嬤捐10萬助重建　

泥水師傅擁3車欠稅25萬　月薪4萬借錢贖賓士繳不出2千元管理費

快訊／酒友不攤計程車錢　他在後座活活打死人後拖下車丟包

失業6個月壓力太大　體育老師2021年最後一天輕生

「台塑小王子」妻砸1238萬買大師水墨竟沒證明　毀約勝訴

2女雙載遭聯結車輾斃　居民大罵：路窄大車多幾乎天天車禍！

獨自倒完垃圾走回家！聽見身後傳來詭異聲響　她回頭一看嚇傻

台南「雙B路口對決」波及3機車　賓士爆頭、BMW側身爛毀1人送醫

獨／臥龍洞3屍跑山獸妻首參與！突感不適撥開雜草　驚喊：找到了

台南防疫計程車落實防疫措施　保護司機也為健康把關

擺脫130部隊飆出158公里　郭泓志讚林振瑋是運科好例子

澳洲Omicron現蹤後「單日確診狂飆50倍」連3天創新高　民怨爆發

南韓高鐵發生出軌事故　7人輕重傷！車窗恐怖碎裂慘況曝光

日本動物園老虎攻擊！釀3飼養員輕重傷　「咬人虎」真面目曝光

林采緹脫光泡湯「全空辣照」攝影師曝光！　恢單近2年親洩感情狀態

「台銀魔獸」發威　謝宗融雙10數據加持奪單週MVP

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

全聯再合作beard papa’s！4款甜點強勢回歸　加碼推卡士達餐包

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

社會熱門新聞

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

全台第一個同志家庭！2爸成功收養女兒

矽谷人妻老公爆偷吃　小三竟是某科大火辣助教

目睹女友劈腿小開！魯蛇PO網公審害她殞命

最高法院年終趕進度　3惡魔釀17冤魂統統免死

台大女學生墜樓命危　疑是木子小姐

即／臥龍洞3屍解剖出爐　他生前有掙扎

即／機車突倒地　雙載2女慘遭聯結車輾斃

木子小姐傳昨晚墜樓　IG重新開版！網友湧入

台大女墜樓疑為木子小姐　父連夜北上

父女3人最新傷勢曝　阿嬤淚謝外界捐助

即／幫潑屎妹復仇　黑底爸找人糞襲160cm男

更多熱門

相關新聞

店員誤噴酒精灼傷眼　教授堅持求償百萬

店員誤噴酒精灼傷眼　教授堅持求償百萬

台北林姓大學教授前年到中山區某知名麵店用餐時，負責帶客的魏姓女店員疑因尖峰時間忙翻了，誤把酒精噴罐當成額溫槍，害林男雙眼被酒精噴濺導致雙眼角膜化學性灼傷，魏女希望和解，但因林姓教授以傷勢影響開會教學等理由求償百萬而破局，去年林姓教授具狀撤告，但仍要向魏女和店家追究百萬賠償官司。

陳雅譽／婚宴蟑螂有法可管

陳雅譽／婚宴蟑螂有法可管

李永然、劉和鑫／酒駕靠加重刑就好嗎

李永然、劉和鑫／酒駕靠加重刑就好嗎

虐殺少女並焚屍獲減刑　哭求交保

虐殺少女並焚屍獲減刑　哭求交保

《憲法訴訟法》今上路　大法官可審查違憲判決

《憲法訴訟法》今上路　大法官可審查違憲判決

關鍵字：

法律人權王文堯台塑王永在吳冠中高等法院求償上訴王永慶

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

日本認證台恐有規模8.0強震

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面