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傳播妹陪酒遭襲胸又被毆打　不甘受辱輕生亡…身後留2幼女

▲▼戴姓傳播妹（左二）被摸乳＋毆打，卻被警方依妨害秩序送辦，羞憤下輕生亡，當時施暴的吳男等人被帶回警局偵訊，警方查獲的手槍，經鑑定為道具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲戴姓傳播妹（左二）被摸乳＋毆打，卻被警方依妨害秩序送辦，羞憤下輕生亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區2021年間發生一起傳播妹遭酒客摸乳，事後丈夫來救援更被圍毆，警方到場時，將傳播妹及涉案的7人帶回偵訊，依妨害秩序罪移送偵辦，傳播妹認為自己是被害人還被警方脫衣搜身，怒向新北地檢申訴，但還沒等到結果，就想不開輕生，留下2名幼女，丈夫控訴警方執法不公才會造成憾事，警方表示依法究辦並無疏失。

▲▼ 戴姓傳播妹（左二）被摸乳＋毆打，卻被警方依妨害秩序送辦，羞憤下輕生亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲戴女輕生留下丈夫及2名幼女。（圖／記者陳以昇翻攝）

這起事件發生在2021年11月19日，25歲戴姓女子婚後育有2女，為了分擔家計，在新北市三重區頂崁街一處茶行陪酒當傳播妹，但賣笑不賣身，當天凌晨2時許，24歲酒客吳姓男子與友人喝酒，找戴女坐陪，過程中竟對她摸乳襲胸，戴女客氣地輕拍吳男肚子示意停手，竟被當場呼巴掌嗆聲。

▼施暴的吳男等人被帶回警局偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼戴姓傳播妹（左二）被摸乳＋毆打，卻被警方依妨害秩序送辦，羞憤下輕生亡，當時施暴的吳男等人被帶回警局偵訊，警方查獲的手槍，經鑑定為道具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

戴女被辱後打電話給湯姓丈夫及黃姓經紀人訴苦，雙方各自開車前往茶行救援，丈夫到場後詢問為何毆打他老婆，此舉引發吳男等人不滿，群起圍毆他，還拿槍敲他頭並對空鳴槍，警方獲報到場，將相關的所有人帶回偵訊，戴女向警方不斷表示自己被摸乳、毆打，是被害人為何要脫衣搜身，覺得不被尊重，但仍被依妨害秩序送辦。

事後戴女一直無法釋懷，到新北市地檢署具狀申訴三重警分局執法不當，但未等到申訴結果，竟在2021年的聖誕夜凌晨輕生，留下丈夫及一對5歲、3歲女兒。丈夫控訴三重警分局當時對吳男持有的手槍認定是道具槍，而非改造手槍，再者對被害的妻子脫衣搜身明顯侮辱人，還被依妨害秩序送辦，認為警方執法不公。

▼警方查獲的手槍，經鑑定為道具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼戴姓傳播妹（左二）被摸乳＋毆打，卻被警方依妨害秩序送辦，羞憤下輕生亡，當時施暴的吳男等人被帶回警局偵訊，警方查獲的手槍，經鑑定為道具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

三重警分局表示，警員獲報到場處理，為秉持勿枉勿縱，將現場有聚衆鬥毆行為的吳男及戴女等人均帶回派出所釐清，同時也通知已逃離現場的湯男、曾男、黃女到案說明，但戴女的丈夫湯男卻事隔2天後才到派出所。當時因雙方互控對方均有動手，且在路上人來人往，有影響他人危害之虞，加上戴女亦為嫌犯之一，逮捕當時都必須依程序搜身，上銬與否則非必要條件。

警詢時也請雙方配合禁止使用手機，另現場有查獲槍枝經鑑識確為道具槍，鑒於當時雙方有互控傷害，後來又撤告，全案調查後，通通以妨害秩序罪嫌移送新北地檢依法偵辦。另戴女當時到派出所後有請律師陪同，警方為維護社會治安，嚴正執法，均依規定程序執法偵辦，並無執法不公；而對於當事人事後提告，亦表示尊重。

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