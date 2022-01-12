　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡丁貴稱飛機上染疫　錯！醫師看完報告後這樣說

▲蔡丁貴說明被噴生髮水事件▼。圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡丁貴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台獨大老蔡丁貴昨（11日）自爆確診新冠肺炎、疑似飛機上感染，但他事後透露，醫師看過檢驗報告後認為，是在上機前一個星期左右感染。

蔡丁貴表示，醫師看過檢驗報告後，要他不用擔心，已經正在康復狀態，推測不是在飛機上感染，而是在上機前一個星期左右感染，至於為什麼登機前2日內的PCR採檢是陰性，醫師解釋可能病毒分佈不均勻，採檢的樣體病毒量少，沒有超過陽性反應的門檻，如果是陽性，就不能回家了。

蔡丁貴一早也透過臉書表示，上次一個人被關在一個監獄房間，睡在地上，24小時有監視器，這次一個人被關在治療病房，有床可睡，沒有監視器，環境雖然類似，但是心情差異很大，前者是流亡政府殖民體制懲罰，「現在處境是陳時中部長在照顧我」。

蔡丁貴指出，在美國登機返台前，每天看到台灣疫情指揮中心記者會公佈的境外移入的確診人數中，以美國搭機移入者佔很大比例，昨天下午入住病房後，嘗試找出登機前兩次不同PCR採檢出現的「偽陰性」。與回到桃園機場落地後PCR採檢經驗上的不同，以供指揮中心制定政策的參考。

蔡丁貴說明，原本預訂1月7日搭機返台，所以上網預約1月5日前往免費的公共PCR 採檢，採檢方式是自己拿出採檢包內的棉籤，自己在兩邊鼻孔採樣，這次採檢本來承諾是24至48小時產出檢驗報告，1月7日早上等不到PCR 的報告，費九牛二虎之力，趕到機場旁邊的私人診所設置收費的PCR採檢站，此次有工作人員在兩邊鼻孔採樣，檢驗報告在1小時內出爐。

蔡丁貴提到，還是沒趕上飛機，換到1月8日由洛杉磯機場出發，1月9日抵達桃園機場，出關後離開機場前被要求進行唾液PCR 採檢，1月11日被通知確疹，移送到醫院治療，而太太都是陰性，但與他同行，被送至集中防疫隔離中心觀察。

蔡丁貴指出，1月11日確診陽性反應後送到醫院病房，護理師再來一次PCR 採檢，從鼻孔採檢，一邊是PCR的採檢，一邊是流感的採檢，在醫院採檢過程的難受（因為棉籤深入鼻孔）與在美國兩次的PCR 自己或診所人員從鼻孔採檢，有如天壤之別。也許這就是採檢出現偽陰性的原因，唾液採檢可能更可靠，但篩檢的化驗時間可能較長。

蔡丁貴還說，為了降低入境移入的確疹人數，其實就是偽陰性的入境，也許可以規定以唾液採檢PCR 為主，時間可以設定登機前3至4日的採檢陰性反應報告。

ET快訊
年輕人不做她來！妹子1年「狂存百萬」　網看職業全跪
F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機本體、輪胎
王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網看懂：爸媽的願望
明德郵局有確診足跡　北市府證實：1例本土新案
快訊／北市聯醫2護理師染疫　88人採檢出爐
快訊／跟進桃園提早放寒假？　侯友宜回應了
魂斷清水斷崖！19歲騎士撞路攔墜百米亡
快訊／酒駕撞飛一家人1死3重傷　BMW男遭「殺人罪」起訴
龐建國墜樓亡　愛妻「哭腫雙眼」現身殯儀館
獨／王力宏帶3人硬闖吾疆　大安分局回應了
王力宏7天前1句話超毛　李靚蕾怕「被輕生」藏4訊號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

防疫情爆發　黃珊珊：北市先準備好400間專責防疫旅館

黃珊珊：一蘭拉麵、大同區某國小　「暫無採檢陽性」

國民黨杯葛修憲委員會？　管碧玲：想殺死已有心跳的憲政胎兒

明德郵局有確診足跡　黃珊珊證實：1例本土新案、Ct值超過30

民進黨團：國民黨對修憲議題毫無興趣　「他們只想當會議主席」

蔡丁貴稱飛機上染疫　錯！醫師看完報告後這樣說

徐巧芯揭《放言》4年拿逾870萬標案　轟周玉蔻：當惡毒側翼領黨錢

快訊／新北跟進桃園提早放寒假？　侯友宜：視疫情滾動調整

沈富雄爆郭台銘不選2024　國民黨唯「他」能救！否則一路躺平到死

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

防疫情爆發　黃珊珊：北市先準備好400間專責防疫旅館

黃珊珊：一蘭拉麵、大同區某國小　「暫無採檢陽性」

國民黨杯葛修憲委員會？　管碧玲：想殺死已有心跳的憲政胎兒

明德郵局有確診足跡　黃珊珊證實：1例本土新案、Ct值超過30

民進黨團：國民黨對修憲議題毫無興趣　「他們只想當會議主席」

蔡丁貴稱飛機上染疫　錯！醫師看完報告後這樣說

徐巧芯揭《放言》4年拿逾870萬標案　轟周玉蔻：當惡毒側翼領黨錢

快訊／新北跟進桃園提早放寒假？　侯友宜：視疫情滾動調整

沈富雄爆郭台銘不選2024　國民黨唯「他」能救！否則一路躺平到死

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

用料實在！台南高CP值「麻辣乾鍋」　自助吧三色豆花、油條吃到爽

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

手機突發警報別慌張！　五大電信業者今16時進行災防訊息測試

苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊：別嚇人好嗎

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

內有洋蔥...癌末繪師燒盡生命參加最後同人展　謝粉絲一路陪伴

時程獎勵拿好拿滿！西華飯店聰明止損　估將蓋8千坪豪宅

不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

政治熱門新聞

F-16V墜海　飛官按無線電斷通話

相愛32年天人永隔　龐建國「戀上主播」專情到老

快訊／新北跟進桃園提早放寒假？　侯友宜：視疫情滾動調整

北市確診護理師、男友足跡曝光！曾去中山區居酒屋　信義餐酒館工作

于北辰還原退黨挺林靜儀心境　顏寬恒連電話都沒有

陳柏惟摔車陷昏迷！曝醒來先做一件事

快訊／有確診者足跡！　北市信義區一蘭拉麵本館今暫停營業

明德郵局有確診足跡　黃珊珊證實：1例本土新案

挺韓國瑜選台北市長　陳揮文曝原因

快訊／中興醫院護理師、男友住「三重、永和」　新北急匡8人採檢

快訊／北市3本土！中興醫院2位女護理師、男友確診　86人採檢出爐

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地

快訊／陳柏惟「從宣傳車上摔落」緊急送醫

F-16V墜　海軍水下大隊加入搜救

更多熱門

相關新聞

快訊／「獨派大老」蔡丁貴自爆確診

快訊／「獨派大老」蔡丁貴自爆確診

獨派大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴稍早在臉書發文，表示今早接到電話，被通知篩檢為陽性，而老婆則為陰性。

吳釗燮籲聯合國「接納台灣」　蔡丁貴轟：蔡英文自欺欺人繼續執政

吳釗燮籲聯合國「接納台灣」　蔡丁貴轟：蔡英文自欺欺人繼續執政

蔡丁貴挺國產疫苗卻「已打2劑輝瑞」　柯文哲：沒心情打口水戰

蔡丁貴挺國產疫苗卻「已打2劑輝瑞」　柯文哲：沒心情打口水戰

蔡丁貴籲「勇敢的台灣人」參加國產疫苗三期實驗

蔡丁貴籲「勇敢的台灣人」參加國產疫苗三期實驗

蔡丁貴：台灣人應拿美國國旗歡迎大使訪台

蔡丁貴：台灣人應拿美國國旗歡迎大使訪台

關鍵字：

蔡丁貴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面