蔡丁貴稱飛機上染疫　錯！醫師看完報告後這樣說

▲蔡丁貴。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台獨大老蔡丁貴昨（11日）自爆確診新冠肺炎、疑似飛機上感染，但他事後透露，醫師看過檢驗報告後認為，是在上機前一個星期左右感染。

蔡丁貴表示，醫師看過檢驗報告後，要他不用擔心，已經正在康復狀態，推測不是在飛機上感染，而是在上機前一個星期左右感染，至於為什麼登機前2日內的PCR採檢是陰性，醫師解釋可能病毒分佈不均勻，採檢的樣體病毒量少，沒有超過陽性反應的門檻，如果是陽性，就不能回家了。

蔡丁貴一早也透過臉書表示，上次一個人被關在一個監獄房間，睡在地上，24小時有監視器，這次一個人被關在治療病房，有床可睡，沒有監視器，環境雖然類似，但是心情差異很大，前者是流亡政府殖民體制懲罰，「現在處境是陳時中部長在照顧我」。

蔡丁貴指出，在美國登機返台前，每天看到台灣疫情指揮中心記者會公佈的境外移入的確診人數中，以美國搭機移入者佔很大比例，昨天下午入住病房後，嘗試找出登機前兩次不同PCR採檢出現的「偽陰性」。與回到桃園機場落地後PCR採檢經驗上的不同，以供指揮中心制定政策的參考。

蔡丁貴說明，原本預訂1月7日搭機返台，所以上網預約1月5日前往免費的公共PCR 採檢，採檢方式是自己拿出採檢包內的棉籤，自己在兩邊鼻孔採樣，這次採檢本來承諾是24至48小時產出檢驗報告，1月7日早上等不到PCR 的報告，費九牛二虎之力，趕到機場旁邊的私人診所設置收費的PCR採檢站，此次有工作人員在兩邊鼻孔採樣，檢驗報告在1小時內出爐。

蔡丁貴提到，還是沒趕上飛機，換到1月8日由洛杉磯機場出發，1月9日抵達桃園機場，出關後離開機場前被要求進行唾液PCR 採檢，1月11日被通知確疹，移送到醫院治療，而太太都是陰性，但與他同行，被送至集中防疫隔離中心觀察。

蔡丁貴指出，1月11日確診陽性反應後送到醫院病房，護理師再來一次PCR 採檢，從鼻孔採檢，一邊是PCR的採檢，一邊是流感的採檢，在醫院採檢過程的難受（因為棉籤深入鼻孔）與在美國兩次的PCR 自己或診所人員從鼻孔採檢，有如天壤之別。也許這就是採檢出現偽陰性的原因，唾液採檢可能更可靠，但篩檢的化驗時間可能較長。

蔡丁貴還說，為了降低入境移入的確疹人數，其實就是偽陰性的入境，也許可以規定以唾液採檢PCR 為主，時間可以設定登機前3至4日的採檢陰性反應報告。