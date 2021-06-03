自爆在美國打輝瑞！蔡丁貴籲「勇敢的台灣人」參加國產疫苗三期實驗

▲台獨大老蔡丁貴。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國產疫苗討論持續延燒，高端疫苗近日發出重訊宣布，疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範的三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。對此，台獨大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴呼籲「勇敢的台灣人」，應參加國產疫苗三期臨床實驗，不過他也強調，自己沒辦法參加「於心不忍」，因為自已在美國打過輝瑞疫苗。

蔡丁貴透過臉書表示，觀察各方的資訊，台產疫苗最好還是按照既有的WHO或美國FDA對疫苗授權的審查機制走，這樣對社會大眾比較有說服力，安全度也比較高。

他並指出，當初美國疫苗在進入第三期時選擇到以色列進行，這是一個專業與政治的決策，對雙方（疫苗製造商及以色列政府）都是。

他認為，台產疫苗現在要進入第三期，以台灣的國際情勢來看，不太容易到其他國家進行第三期臨床實驗，唯一的選擇就是在台灣內部進。衛福部可以要求台產疫苗製造商提出在台灣進行第三期臨床實驗的計畫。

他建議，國產疫苗模仿美國疫苗製造商到以色列進行第三期臨床實驗的模式，找到1、2萬人以上接受實驗，如果台產疫苗真的是與美國製造的疫苗水準相當，成功的機會應該很高，關鍵的問題是如何找到這些願意參與第三期臨床實驗的民眾？

他更透露，「我因為已經在美國打過兩劑輝瑞的疫苗，不適合參與國產疫苗第三期臨床實驗，所以也沒有立場公開提出這樣的想法（自己不能參加），現在台灣缺少的是有人出面號召民眾參與國產疫苗第三期臨床實驗，願意承擔可能犧牲自己的風險。