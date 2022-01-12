有陰性報告仍確診？專家「揪5大漏洞」急喊：要設停損點

▲入境旅客須提供2日內PCR採檢報告。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增4例本土、境外移入暴增92例創史上新高，為了防堵個案不斷增加，指揮中心日前宣布要求入境旅客提出2日內PCR陰性報告才能上機，但入境採檢陽性率仍狂飆。究竟問題出在哪？毒物專家招名威揪出可能是「5大漏洞」所致，急喊病毒不斷入侵，要防堵也該設停損點，否則再堅固的堡壘都可能被攻破。

境外移入確診人數持續飆升，毒物科專家招名威今日在臉書驚問，「目前的狀況很詭異，既然大家都按規定提出陰性報告了，也都上機抵台了，為何還會確診？到底哪裡有漏洞？」

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招名威合理懷疑5點，首先「2日內的報告是否可因應Omicron？」他認為很難說，畢竟它傳播速度之快，即使3天仍有可能含括在潛伏期內，且仔細算，這2日報告不含搭機當日，嚴格說起來離入境台灣最長可能接近3天。若是長程班要加上長程飛行時間，澳洲返台要9小時、美國則要14～16小時，「所以我們的篩檢時間，少算了一個可能的灰色地帶，就是這1天的差距，可能對delta來說沒差，但這卻可能就變成Omicron可鑽的漏洞之一。」

▲明明持檢驗陰性報告入境仍確診？專家分析問題出在哪。（示意圖／記者屠惠剛攝）

再者「當地篩檢是否準確？」招名威說，因應當地國確診人數眾多，待採檢體也多，是否能確保每一批採檢準確度都是100%是個問題，若是出錯率再加上偽陰性發生率，萬一超過3%～5%，實際情況就會演變成現階段眼前的情況。

招名威接著分析，「飛機上染疫的可能？」不能說沒有，畢竟每個人防疫觀念不同，防疫細節是否做得很完整？但因此染疫的機率應該是低的，「不然之前就不會只有1%以下了，而且現階段應該也沒有人會大剌剌的在機艙內脫口罩吧？」

是否可能是「下機後染疫」？招名威說，這很難說，只能要求旅客將口罩戴好，勿隨意在沒人的角落脫口罩；再者機場的清消人員也必須遵照SOP完成作業，不要有例外。最後，他也合理懷疑「有人拿假的入境報告」，但無從查證，「這種人只能說就真的是豬八戒，其心可議…。」

招名威指出，年關將近，在不鎖國、封城下要防堵Omicron需要更多心力與時間，同時也可能需投入更大量醫療量能，能夠回家團圓是眾所期盼的事，「為了大家的願望，台灣防疫團隊真的很努力了！請大家多點鼓勵少點謾罵的聲音。」