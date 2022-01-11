她氣喘發作！叫救護車被阻...夫要求「自己去醫院」：不然妳爸載

▲原PO突然氣喘發作，老公卻要她「自己去醫院」。（ 圖／達志示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

當身體不適，服用藥物後情況沒有改善，就應立即就醫。一位網友在《匿名公社》表示，自己氣喘突然發作，老公竟然要她自己去醫院，就連婆婆想要幫忙叫救護車都被阻止，甚至說出「不然叫妳爸來載」，讓原PO徹底心寒。

原PO表示，凌晨突然氣喘發作，立即吃了藥也噴了藥，但情況沒有好轉，並趕緊搖醒老公，希望載她去掛急診，「但老公卻要我自己騎車去」，原PO當下的狀況根本不敢騎車，於是去敲婆婆房門想拜託公公，「結果大姑跑來罵我，說我太過分太嬌貴」，連婆婆想要幫原PO叫救護車，都被大姑拒絕。

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正當老公走出房門，原PO還以為是要幫打電話叫救護車，「沒想到他是打給我爸，要他來載我」，原PO氣炸，「我婆家在碧潭，娘家在大安，是有一段距離的」，但原PO完全沒有力氣爭吵，就算連婆婆都覺得丈夫這樣太過分會嚇到親家，「我老公卻覺得我都可以吵他爸媽睡覺了，為什麼不能吵我爸媽」，後來還是原PO的爸爸陪原PO到急診室。

「要出院時，我跟我爸說，載我回娘家休息吧」，對老公徹底心寒的原PO，也提出要離婚的想法，「我爸沒說什麼，但我媽聽到一直哭」，認為原PO為了這點小事就離婚很不孝，「雖然我爸有罵我媽，但我媽還是覺得我小題大作」，原PO媽媽甚至認為女兒才嫁出兩年就離婚，「會被親朋好友嘲笑」，原PO徹底心碎，「原來親戚比女兒的幸福還要重要？我現在總算是看清了」。

貼文一出，網友們紛紛心疼原PO，「沒情份的人真的不需要留著，氣喘發作很容易沒命，老公真的太過份了」，「你應該看清的是你老公跟婆家，不是埋怨自己的媽媽，她就是傳統的想法，妳真的想離婚沒有人可以阻止你，好好想想」，「人命關天，這不是小事，連你生命都不顧了」，「氣喘發作是一件很危險的事，妳婆家沒同理心，建議妳快逃吧，另外，氣喘發作直接叫救護車，等到失去意識就來不及了」。