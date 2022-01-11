何時能打第三劑？超實用「接種日期對照表」一圖秒看懂

▲第三劑疫苗開打在即。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

指揮中心宣布，第三劑疫苗間隔時間縮短為12週。發言人莊人祥今（11）日表示，將於1/15日重啟的1922平台，因無意願登記，所以不會主動發簡訊告知是否已符合資格。有網友就整理第三劑接種時程表供大家自行對照，一目瞭然自己的接種時間。

自去年10月1日起，12週後第三劑疫苗接種時間

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新冠疫苗第二劑第12週後施打日期對照表。（圖／記者張乃文製）※點圖放大

指揮中心莊人祥今日證實，1922疫苗預約平台預定將於1/15日重啟，限時1天半預約，1/17開始接種；未來將以一期一週的方式預約。

指揮中心7日宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12週，已接種兩劑疫苗滿18歲民眾適用，如果前兩劑接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)，追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗；若以以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

陳時中指出，18日前會分三批把大量疫苗都發下去，基層若沒有足夠疫苗量，可循以前系統跟當地衛生局聯繫。指揮中心推出的「新冠疫苗防治一網通」也於12月29日上線，該系統的使用方式類似於Google Maps，會顯示有哪些醫療院所有提供疫苗施打。

