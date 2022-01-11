龐建國3度傳「台灣不公不義」墜樓亡！網分析崩潰3原因：打擊太大





▲龐建國生前曾傳訊息「不公不義台灣，我生不如死」。（圖／突發中心翻攝、記者黃彥傑攝）

記者施怡妏／綜合報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國今（11日）上午驚傳於北市內湖區住家墜樓身亡，據悉，龐建國於11日凌晨4時，3度在群組發出了輕生的相關念頭，其訊息內容為「不公不義的台灣，我生不如死！」至於事件詳細原因、背景，仍待後續調查，有網友便猜測，「可能是跟最近的事情有關」。

龐建國在11日凌晨4時33分、36分、38分，於一個和兩岸相關的群組裡面，3度發出了輕生的相關念頭，其訊息內容為「不公不義的台灣，我生不如死！」之後就於當日7時被發現身亡，而墜樓現場還留有遺書，警方獲報後已到場了解，至於詳細事發情形，仍有待調查釐清。

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消息曝光後，在PTT引起熱議，有網友指出「要說不公不義，台灣也已經幾十年了，最近才跳，想必和最近發生了什麼有關」；有人提到最近的選舉，可能是讓龐建國崩潰的原因之一，「公投大敗、補選大輸、罷免沒過，深藍壓力鍋出現了」、「雙輸真的崩潰了」、「公投輸、罷免輸、補選輸，然後真的跳樓了」。

另據《聯合報》報導，台北市前市長郝龍斌透露，兩人最後一通電話是兩個星期前，龐近期受大腸癌擴散所苦，又對當前的國家社會狀況與國民黨感到失望，聽到這個消息，「我真的很意外也很遺憾，我想他大概是太痛苦了才會選擇這種方式」。

▲國民黨前立委龐建國墜樓。（圖／記者黃克翔攝）

龐建國墜樓身亡曝光後，許多人則聯想到國民黨台北市議員李新墜樓一案，「李新2.0嗎？」「是誰摔死了___」、「第二個李新？」「想到李新」、「又一個李新？R.I.P」。另外還有網友提到，2020年6月6日高雄市長韓國瑜被93萬票罷免通過後，挺韓的國民黨高雄市議長許崑源，於當晚墜樓身亡。

龐建國曾任台北市中正、萬華議員及立委，2008年出任中華民國總統馬英九政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，不過，他因失言風波遭抨擊而退出第一線工作，轉往文化大學任教。另外，龐建國於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

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