相愛32年天人永隔　龐建國「戀上主播」專情到老　臉書滿滿老婆照片

▲龐建國時常臉書曬老婆。（圖／翻攝自龐建國臉書）



記者黃可昀／綜合報導

國民黨前立委龐建國今日（11）上午7時傳出墜樓身亡，現場留有遺書，妻子邱秀珍當時也在家，接獲警方通知才知道丈夫墜樓，消息震驚各界。據了解，龐建國與太太相戀11年結婚，至今已相愛第32個年頭，如今天人永隔，實在不勝唏噓。

龐建國出生於苗栗，1980年取得台灣大學碩士學位後，到中山大學擔任講師，並考取國民黨中山獎學金，1982年遠赴美國布朗大學攻讀博士，在5年後順利取得學位。2008年任職海基會副秘書長，卻惹出失言風波，於是退出政壇，轉而當文化大學教授。

▲龐建國與邱秀珍相愛逾30年。（圖／翻攝自龐建國臉書）



1990年龐建國認識當時擔任電視主播的邱秀珍，兩人陷入熱戀，相戀11年後於2001年結婚。據了解，邱秀珍的背景不輸龐建國，邱秀珍東吳大學畢業後，考入台灣大學研究所，畢業後投入新聞業並兼任大學講師，曾任中天電視、環球電視、三立新聞台、東森新聞主播，是台灣非常資深的電視主播。

雖然龐建國與邱秀珍結婚20多年膝下無子，但夫妻倆相當恩愛，臉書有許多和老婆的甜蜜合照，沒想到如今撒手人寰，臉書最後一篇貼文更新停在10月6日，至於現場留下的遺書內容為何尚未公開，只知道他在11日凌晨4時許連發了3則訊息，感嘆「不公不義的台灣，我生不如死！」言語間透露了輕生念頭。

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▼兩人相戀11年才結婚。（圖／翻攝自龐建國臉書）

