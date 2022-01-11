　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國民黨前立委龐建國墜樓亡　網友秒聯想到「他」怕爆：2.0？

▲▼龐建國,李新。（圖／資料照）

▲龐建國墜樓身亡，不少網友聯想到「這個人」。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

國民黨前立委龐建國今（11）日上午驚傳墜樓身亡！警方表示，11日上午7時接獲報案，到場後發現社區中庭倒臥一個人；經上樓詢問，龐建國太太下樓查看確認後，才知道丈夫已墜樓身亡。消息一出，引發PTT網友一陣議論，就有不少人聯想到「這個人」，紛紛直呼「2.0嗎？」「又一個？R.I.P」。

龐建國於北市內湖區住家墜樓身亡，消息讓鄉民頗震驚，「最近是不是事情特別多」、「嚇爆」、「天哪」、「好久沒聽過這名字，沒想到是這樣死了」、「不單純啊！」更多人則是聯想到國民黨台北市議員李新墜樓一案，「李新2.0嗎？」「是誰摔死了___」、「第二個李新？」「想到李新」、「又一個李新？R.I.P」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼龐建國,李新。（圖／資料照）

▲國民黨台北市議員李新。（圖／資料照）

2017年9月28日，國民黨台北市議員李新墜樓身亡，當時死因眾說紛紜，最八卦的莫過於李新女友郭新政提出分手，導致李新過度憂鬱而尋短。不過，郭新政隔年突然表示將在臉書成立粉絲專頁「誰摔死了李新？」，並將公布一段調查1年的追凶影片，透露出當時李新尋短的原因。

郭新政指出，李新的死因與感情無關，她澄清：「我們從來沒有分手，新哥怎麼摔死的？」而且李新死前希望她出國，避免台灣仇家的攻擊。郭新政出資拍攝了類戲劇《誰摔死了李新》，指控李新的死，乃受到國民黨同黨同志羅淑蕾、黃昭順，及珠寶業者沈家民、嚴嘉慧等人的迫害，涉及政治迫害、詐欺與計中計。

龐建國曾任台北市中正、萬華議員及立委，2008年出任中華民國總統馬英九政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，不過，他因失言風波遭抨擊而退出第一線工作，轉往文化大學任教。另外，龐建國於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
快訊／又爆3歲童確診！桃市某國小即起停課14天
快訊／疫情燒進北市！　知名薑母鴨店急公告停業
快訊／北市聯醫中興院區爆醫護確診　柯文哲13:50親上火線回
北市聯醫中興院區爆護理師確診！　院方回應了
龐建國墜樓亡！她曝群組對話　有人勸：老師別想太多
快訊／連千毅GG了！　恐嚇網友再遭起訴
今天6個1　「111份衛生棉組合＋1年份」加碼送
快訊／又是美國航班！　長榮航空再傳空服員染疫
快訊／龐建國墜樓身亡！　臉書「最後貼文」曝光　
龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字訊息」學生嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園3歲童確診　某國小和附屬幼兒園即起停課14天

疫情燒進台北市！薑母鴨店「有確診者足跡」急公告停業

龐建國3度傳「台灣不公不義」墜樓亡！網分析崩潰3原因：打擊太大

明晨千萬要抬頭！與北極星亮度相近星鏈將通過台灣上空

阿里山紅檜巨木真實樹齡1515年！　還藏「老、中、青家族」　

又一空服員確診！長榮航急發快篩試劑　機組員抵台需篩檢回報

北市聯醫中興院區「專責護理師疑確診」　院方回應了！

國民黨前立委龐建國墜樓亡　網友秒聯想到「他」怕爆：2.0？

長榮航空又傳空服員染疫！機上飲食風險高　工會籲供餐再簡化

英國環團控虐待漁工　漁業署調查揭真相：不是台灣人經營的漁船

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

快訊／桃園3歲童確診　某國小和附屬幼兒園即起停課14天

疫情燒進台北市！薑母鴨店「有確診者足跡」急公告停業

龐建國3度傳「台灣不公不義」墜樓亡！網分析崩潰3原因：打擊太大

明晨千萬要抬頭！與北極星亮度相近星鏈將通過台灣上空

阿里山紅檜巨木真實樹齡1515年！　還藏「老、中、青家族」　

又一空服員確診！長榮航急發快篩試劑　機組員抵台需篩檢回報

北市聯醫中興院區「專責護理師疑確診」　院方回應了！

國民黨前立委龐建國墜樓亡　網友秒聯想到「他」怕爆：2.0？

長榮航空又傳空服員染疫！機上飲食風險高　工會籲供餐再簡化

英國環團控虐待漁工　漁業署調查揭真相：不是台灣人經營的漁船

毒蟲博美爆紅！警曝現場「牠趴了20分鐘」　網狂發哏圖：狗是主謀

球弟15.4秒神奇拋投準絕殺　黃蜂3天內2度擊退衛冕軍

張耿豪曾向味全探詢　重返悍將「放手一博」感謝球團

《單身地獄》選角秘辛曝光　PD保證沒劇本：出演者都諮詢過精神科

辣妹藏套房「壞壞一次2500元」！老司機喜上門　看到「他」秒軟

遠航為復照復航備妥新資金與召回員工　合庫抵押品拍賣四倍價賣出

歐洲理工名校將台灣劃入中國　外交部轟陸「別有居心」表達抗議

快訊／桃園3歲童確診　某國小和附屬幼兒園即起停課14天

64.8萬！HONDA「運動跑旅紅牌重機」上市　NT1100第2季到港交車

金正恩新年第2砲！北韓疑追加試射彈道飛彈　日相岸田下令3點應對

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

快訊／9:33分從洛杉磯返台！3救護車急開往醫院

被指爆料陳松勇　白冰冰3點怒斥

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」

「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

更多熱門

相關新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

國民黨前立委、文化大學教授龐建國今（11日）上午驚傳於北市內湖區住家墜樓身亡，詳細事發情形仍有待調查釐清。翻開龐建國臉書，最後貼文停留在去年10月31日，讓網友們不勝唏噓。

批翁重鈞家族特權賣軍糧　蔡易餘挨告2次結局不同

批翁重鈞家族特權賣軍糧　蔡易餘挨告2次結局不同

林靜儀狂勝「最大輸家竟是這一位」！　網酸爆：最惹人厭

林靜儀狂勝「最大輸家竟是這一位」！　網酸爆：最惹人厭

政治別再惡搞　律師：這十點要聽

政治別再惡搞　律師：這十點要聽

補選及罷免落幕　狠甩藍綠框架！

補選及罷免落幕　狠甩藍綠框架！

關鍵字：

龐建國立委墜樓李新

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面