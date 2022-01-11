國民黨前立委龐建國墜樓亡　網友秒聯想到「他」怕爆：2.0？

▲龐建國墜樓身亡，不少網友聯想到「這個人」。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

國民黨前立委龐建國今（11）日上午驚傳墜樓身亡！警方表示，11日上午7時接獲報案，到場後發現社區中庭倒臥一個人；經上樓詢問，龐建國太太下樓查看確認後，才知道丈夫已墜樓身亡。消息一出，引發PTT網友一陣議論，就有不少人聯想到「這個人」，紛紛直呼「2.0嗎？」「又一個？R.I.P」。

龐建國於北市內湖區住家墜樓身亡，消息讓鄉民頗震驚，「最近是不是事情特別多」、「嚇爆」、「天哪」、「好久沒聽過這名字，沒想到是這樣死了」、「不單純啊！」更多人則是聯想到國民黨台北市議員李新墜樓一案，「李新2.0嗎？」「是誰摔死了___」、「第二個李新？」「想到李新」、「又一個李新？R.I.P」。

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▲國民黨台北市議員李新。（圖／資料照）

2017年9月28日，國民黨台北市議員李新墜樓身亡，當時死因眾說紛紜，最八卦的莫過於李新女友郭新政提出分手，導致李新過度憂鬱而尋短。不過，郭新政隔年突然表示將在臉書成立粉絲專頁「誰摔死了李新？」，並將公布一段調查1年的追凶影片，透露出當時李新尋短的原因。

郭新政指出，李新的死因與感情無關，她澄清：「我們從來沒有分手，新哥怎麼摔死的？」而且李新死前希望她出國，避免台灣仇家的攻擊。郭新政出資拍攝了類戲劇《誰摔死了李新》，指控李新的死，乃受到國民黨同黨同志羅淑蕾、黃昭順，及珠寶業者沈家民、嚴嘉慧等人的迫害，涉及政治迫害、詐欺與計中計。

龐建國曾任台北市中正、萬華議員及立委，2008年出任中華民國總統馬英九政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，不過，他因失言風波遭抨擊而退出第一線工作，轉往文化大學任教。另外，龐建國於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

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