龐建國墜樓前嘆生不如死　蔡正元慟：他今晨4時38分突然傳訊息

▲龐建國在LINE群組講「不公不義的台灣，我生不如死！」。（合併圖／翻攝自蔡正元臉書、記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國11日早上7時許在台北市內湖住家墜樓身亡，現場留有遺書，詳情仍有待警方釐清。對此，國民黨前立委蔡正元在臉書表示，多年好友龐建國今晨4時38分突然在群組上，傳訊息說「不公不義的台灣，我生不如死！」結果又驚聞龐在今晨七時墜樓身亡，哀哉。

根據蔡正元上傳照片，龐建國是在一個名為「三民主...團隊」的LINE群組上留言，該群組共有61人。蔡正元該篇臉書文有人留言表示，「真的假的！太震驚」、「因為要見證不公不義必有報應，更要好好活著啊！」、「對這政府,對這些黨.....這真是不值得呀!!!!! 想想高雄的許議長...值得嗎?! 哀!!!!!!」、「他恨鐵不成鋼！不團結的藍皮綠骨，只為自己的利益，無言」。

其實，龐建國不只在一個群組上寫出「不公不義的台灣，我生不如死！」國民黨新北市議員蔡淑君臉書上傳一張擷取自「109A龐...課群」的16人LINE群組截圖，顯示龐建國也留下相同的話，只見還有人勸龐別想太多、請龐息怒等留言。另龐還在一個和兩岸相關的群組裡面，連3度寫「不公不義的台灣，我生不如死！」

龐建國曾任台北市中正、萬華議員及立委，2008年出任馬政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，不過，他因失言風波遭抨擊而退出第一線工作，轉往文化大學任教。另外，龐建國於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

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