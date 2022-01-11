桃機31人染疫「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了





▲台灣三級警戒期間，產業民生經濟都受到嚴重衝擊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣昨（10）日再增6例本土個案，桃機群聚累積31人染疫，中央流行疫情指揮中心依序也宣布戴口罩規定、宗教祭祀活動加嚴政策，至於外界憂心恐升三級？前台大感染科醫師林氏璧認為，台灣前幾個月已幾乎做到清零，但一直保持在第二級，即使接下來出現任何一例社區感染源不明本土，「只是符合原本的二級標準，不一定需要馬上升三級。」

在去年5月因本土疫情擴散太快，指揮中心於5月19日下午宣布提升全國疫情警戒至第三級，除了外出須全程佩戴口罩、禁止內用，戶外運動區域全部關閉，當時的台北宛如空城；許多企業採居家辦公、學生在家視訊上課。這樣的日子讓民眾過怕了！憂心這波桃機群聚若向外傳播進入社區，恐又再次上演。

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對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，按照指揮中心過去規定，第一級條件為「出現境外移入導致之零星社區感染病例」；第二級為「出現感染源不明的本土案例」；第三級「單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土案例」；第四級「本土病例14天平均每日確診100例以上，且一半以上找不到感染源」。

▲民眾憂心這波沒守住，恐又回到三級警戒的日子。（示意圖／記者林敬旻攝）

林氏璧認為，台灣前幾個月幾乎已做到清零，但一直沒有降級，維持在第二級，「目前我們以定義來說可說還在第一級，近來的本土案例都是防疫旅館或是機場相關，疫調上基本上都可以牽上線。」

他接著說，所以即使接下來出現任何一例社區感染源不明的本土個案，只是符合原本的二級標準，「不一定需要馬上升三級」。三級是要這樣的案例暴增，不管是一天超過10例，或是一週有3個地方都出現感染源不明之群聚，就像去年5月的慘況。

「但如同我去年5月時所說，這些也都是人為訂出來的，也都是可以調整的。」林氏璧表示，眼前面對的是傳染力更高，但本身有弱化的Omicron，而國人已經有70%已接種完2劑的狀態。

林氏璧直言，若不幸社區感染擴大，該思考的是要如何應對下一階段可能以輕症、無症狀為主的指數型上升確診數，「是全部都到隔離旅館去嗎？量能夠嗎？若要考慮推行無風險因子者在家休養即可，所需要的配套還有對民眾的教育為何？」這是如果有一天要期末考，走到與病毒共存的必考題。